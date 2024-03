Montag, 18 März 2024 | 12.078

Infrastrukturforschung in der Wissenschaft ...

in der Politik Fehlanzeige ...

‘ERIC’ ist ein European Research Infrastructure Consortium ...

genauer gesagt ein Netzwerk zur Koordinierung von z.Z.17 nationalen solcher Consortiums …



und seit Januar 2022 leitet dieses Netzwerk der Struktur-Biologe Prof.Dr. Harald Schwalbe …

der an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main forscht und lehrt ...



in der Nachfolge (der Leitung) von Professor Sir David Stuart von der Oxford University …

ebenfalls Struktur-Biologe …



es ist an sich unbeschreiblich … welche Bedeutung diese Detailforschung hat …

für Medizin und Pharmazie … für … das Fortbestehen der Menschheit …



denn ohne diese Forschung hätte die Menschheit wahrscheinlich längst das Zeitliche gesegnet

weil die zivilisationsbedingten Krankheiten sie längst dahingerafft hätten …



aber so wie es ist … bleibt alles irgend wie immer (noch) in der Balance …

zu beschreiben ist allerdings die Vorstellung … wie es weitergeht …



wenn Wladimir Putin demnächst sagt … na prima … alles meins ...

und auch wieder niemand sich wehrt und sagt … this gives it not !!!



denn die Russen arbeiten ja genau so an diesen Dingen …

und wenn man das zusammenführt ... paßt das nahtlos an einander …



jetzt wird also dauernd die ‘nicht wehrhafte Demokratie ebenso beschworen wie beklagt …

und dabei völlig übersehen …



daß es nicht die Demokratie sondern die Wissenschaft ist …

die viel mehr / existenziell gefährdet ist und sich selbst nicht wehren kann ...







