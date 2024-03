Samstag, 16 März 2024 | 11.076

die Herausforderungen unserer Zeit in Europa haben Namen … im Osten wie im Westen …

man könnte sogar sagen in Fern-ost wie in Fern-west ...



also etwa Putin und Xi bzw Sunak und Trump … und wie man diesen Herausforderungen …

mit dem aktuellen Personal in Paris und Berlin gerecht werden will ...



wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben weil sich das Thema demnächst von selbst erledigt …

bzw weil an dem systematisch betriebenen Sieg von Putin und Xi wohl kaum etwas zu ändern ist ...



mangels einer wenigstens halbwegs so systematisch betriebenen Veteidigung …

geschweige Gegenwehr oder gar Angriff der dafür Zuständigen bzw Verantwortlichen ...



jeder effizient betriebene Kindergarten … steht besser da…

als diese nicht nur Gewalten geteilten sondern auf Verstand verzichtenden europäischen Regierungen



jetzt heißt ers wieder … ‘Respektiere den Wählerwillen … das sei die Grundlage …

bzw die Grundregel No 1 der Demokratie ...



dabei sind das zwei völlig verschiedene Dinge … ‘wählen dürfen’ - das ist so …

wie wenn ein Kind wählen darf … ob es lieber Nudeln oder Bratkartoffeln essen will …



das hat also mit der so genannten ‘guten Kinderstube’ … mit Bildung und Erziehung der Kinder …

geschweige mit Kenntnissen und Erfahrungen der Erwachsenen etc überhaupt nichts zu tun ...



die entscheidende Frage ist nicht … was können wir tun um den Tag sinnvoll zu verbringen …

sondern was müssen wir tun … um uns nicht von Putin et al endgültig überfahren zu lassen ...



der so genannte Westen reduziert sich zur Zeit auf Europa ohne Groß-Britannien …

und alles andere ist mehr oder weniger gegen Europa ...







