Freitag, 15 März 2024 | 11.075

ceterum censeo … dieser Wahnsinn unserer derzeitigen politischen Kindergarten-Regierung …

esse delendam ...



Putin hat uns ausdrücklich expressis verbis nicht nur den Krieg ‘erklärt’ … um uns zu beherrschen …

sondern führt ihn bereits rücksichtslos … und ein gewisser völlig Gewissen-loser Olaf Scholz ...



ein ebenso unglaublicher wie bekennend Glaubens-loser und entsprechend un-glaub-würdiger

so genannter Politiker sagt …



'ich bin der Bundeskanzler und erkläre ausdrücklich … wir werden uns nicht verteidigen …

obwohl wir entsprechende Waffen haben …



sondern uns widerstandslos ergeben … weil der Papst das so von mir verlangt hat …

denn wenn (!) wir uns verteidigen … ist das ja Krieg' ... ???????



praktisch alle (!) islamischen bzw muslimischen ‘Führer’ … also nicht nur ‘ein’ Putin …

haben uns ausdrücklich (…) den Krieg erklärt … mit allen nicht nur militärischen Mitteln …



nicht (nur) um uns zu beherrschen … sondern um uns zu vernichten … nicht nur Israel …

und dieser völlig hirnverbrannte den Putins in nichts nachstehende Idiot Olaf Scholz …



sagt … 'ich bin der Bundeskanzler … wir werden uns nicht verteidigen … s.o. …

denn das wäre ja Islamophobie … bzw anti-muslimischer Rassismus …



und das werden wir uns natürlich genau so wenig vorwerfen lassen …

wie Anti-semitismus … s. Staatsraison ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß hier ein Suizid-gefährlicher Zustand vorliegt ...

also abgesehen von geistigen Defiziten ein psychischer Zustand ...



gewissermaßen optimiert wenn nicht abstrahiert durch den Versuch …

das hinter dem Begriff ‘Besonnenheit’ verstecken zu wollen …



es ist völlig unverantwortlich … daß die ‘stellvertretenden Kindergärtner’ (…) wmd ...

diese Mißhandlung und Vergewaltigung des Volkes / der Völker (!!!) nicht verhindern ...







