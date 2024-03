Donnerstag, 14 März 2024 | 11.074

Krise / Katastrophe / Naturkatastrophe ...

in der Politik : nur Naturkatastrophen

apropos Krise … was hreißt Krise ???

diese völlig unrealistische völlig abwegige Verniedlichung ist grotesk / idiotisch



wir sind mittendrin in einer handfesten Katastrophe …

und von allen Seiten oben und unten ... stürzen weitere Katastrophen über uns herein ...



schier unaufhaltsam … weil nicht das Geringste unternommen wird ...

auch nur die Geringste der Katastrophen halbwegs unter Kontrolle zu bringen …



und diese Untätigkeit und Unfähigkeit ist die größte Katastrophe …

bzw die einzige Ursache … das einzige Problem ...



nach Lage der Dinge entstehen diese Katastrophen nicht via Urknall …

eine Art von Mehrlingsgeburt die selbst für Mutter Natur nicht machbar wäre ...



sondern sind definitiv ebenso effektiv wie effizient hausgemacht …

weil nicht nur der und oder die an der Spitze nichts anderes als Versager sind …



sondern auch die politischen Hauptabteilungen auf der Ebene darunter …

insbesondere also Recht und Religion … Frauen und Frieden … Presse und Medien ...



und mehr oder weniger alle anderen Abteilungen auch …

tun nichts um Feuer zu löschen sondern gießen massiv dauernd weiter Öl ins Feuer …



immer im Interesse die eigene Macht / die eigenen Pfründe zu erhalten / zu erweitern …

statt im Interesse von Verfassung Verantwortung Volk zu handeln …



und nicht nur … daß sie nicht löschen / alte Feuer regelrecht pflegen / neue entfachen …

sondern auch … sie machen gerade damit ihre Geschäfte ...



und je mehr sie darüber rechten und schreiben … beten und klagen ... etc und etc …

desto tiefer und fester rutschen wir in die Katastrophe ...



dieses Problem ist ohne hinreichende Selbsterkenntnis und adäquates Bewußtsein

von außen gar nicht zu lösen ...



es müßte mal Einer wmd damit anfangen … diese Art Gegenbewegung in Gang zu setzen ...

um zu einer Art 'Gleich-stand' bzw Balance !!! (s.Schiff) zu kommen ...







