Mittwoch, 13 März 2024

apropos Frauen … es gab Zeiten … da waren die Frauen froh …

wenn sie das Auto ihres Mannes fahren durften …



und betrachteten das (schon) als Gleichberechtigung ...

obwohl das im Prinzip überhaupt nichts mit einander zu tun hat …



inzwischen dürfen die Frauen Minister und Bundeskanzler und sogar Präsident wmd werden …

aber es ist nach wie vor so …



daß ein paar Rech-te mehr oder weniger …

nichts zu tun haben mit genereller Gleich-berechtigung im eigentlichen Sinne …



weil grad Frühling ist bzw noch Vorfrühling ...

ein paar Schwalben machen bekanntlich noch keinen Frühling ...



(1) denn was die Frauen an (männlichen !) Rechten erstreiten bzw dazu bekommen ...

müssen sie an fraulichen ‘Rechten’ aufgeben … und das ist teuer bezahlt … zu teuer !!!



(2) außerdem ist die Wirkung dieser Entwicklung so wie wenn ein Schiff falsch beladen wird

die eine Seite wird leichter / die andere schwerer … das Schiff bekommt Schlagseite …



(3) auf einem Schiff mit Schlagseite kann man sich nicht mehr normal bewegen …

und natürlich ist es auch nicht mehr normal zu steuern …



es läuft irgend wann voll Wasser und geht unter …

also genau das … was zur Zeit mit unserem Staatsschiff passiert ...



mit anderen Worten … Koalitionen verhindern mit Sicherheit Entstehen und Funktion ...

eines demokratischen Staates bzw Demokratie.schlechthin … also die Herrschaft des ‘Volkes’



genau so verhindern immer mehr so genannte ‘Rechte’ …

eine ‘(r)echte’ Gleich-be-rechtigung der Frauen …



Gleich-stand gibt es bekanntlich nur zwischen ‘zwei!’ ungleichen Elementen bzw also Partnern

wobei die Partner selbst natürlich ungleich bzw unterschiedlich bleiben müssen...



die bisherige Praxis … diese so genannte Gleichberechtigung herzustellen …

läuft aber darauf hinaus … diese Unterschiede zu verwischen ...



und eine Art Uni-Sex-etc-Landschaft herzustellen ...

s. ‘der beste Mann im Kabinett ist eine Frau’ ...



das war nicht nur schon bei Margaret Hilda Thatcher so …

sondern läuft auch jetzt schon wieder bei Annalena Charlotte Baerbock darauf hinaus ...







