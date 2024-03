Dienstag, 12 März 2024 | 11.072

Der Winterschlaf ist zu Ende ...

der Regierungsschlaf leider nicht ...

apropos Freiheit ...

es gehört zu den verfügbaren Erkenntnissen unserer Zeit ...



daß es für freie Menschen / für freie Völker ... nicht Ruhe noch Rast gibt ...

kein Schlafen geschweige Ver-schlafen ...



das nützt natürlich nichts ... wenn ein Volk eine Regierung hat ...

die sich seit Jahren wie Dornrös'chen im Tiefschlaf befindet ...



oder doch gar wie Ursula Rös'chen von der Leyen ...

die anscheinend auch auf den Prinzen wartet der sie wachküßt ...



apropos Naturkatastrophe …

und dieser schreckliche Unfall am Potsdamer Platz …



ein Mann rast rechts auf dem Fahrradstreifen an einem langen Stau vorbei …

und überfährt tödlich junge Frau mit Baby im Kinderwagen ...



das ist schlechterdings mit dem menschlichen Verstand nicht zu begreifen ...

trotzdem freuen sich jetzt die zuständigen Richter wmd schon darauf …



wie sie diesen Mann durch alle Instanzen ziehen …

und eine so genannte ‘gerechte Strafe’ finden können ...



und jede Menge Rechts-Anwälte arbeiten schon daran genau das zu verhindern …

und das zeigt doch … daß wir mit dem Recht wie mit der Politik an Grenzen stoßen ...



die Fachwelt ist sich schon einig darin … daß es keinen Sinn macht …

beispielsweise Herrn Putin den Prozeß zu machen ...



umgekehrt … Donald Trump steht dauernd vor höchsten Gerichten … und was ist ???

der Mann wird Präsident der nach Selbsteinschätzung stärksten Macht der Welt ...



das zeigt … man kann Naturkatastrophen nicht mit dem Recht aufarbeiten ...

sondern es gilt der Satz …



wenn Du Dein Ziel nicht erreichst … also zum Beispiel Gerechtigkeit …

dann ändere nicht Dein Ziel sondern ändere Deinen Weg ...



natürlich kann man eine Jahrtausende-lange Praxis nicht von heute auf morgen ändern ...

in Bezug auf Recht und Politik oder die Behandlung von Frauen Frieden Freiheit ...



aber die Menschheit ist immerhin so weit fortgeschritten … daß sie heute (!) hier (!!) jetzt (!!!)

die Weichen dafür stellen könnte …



den ersten Schritt zu machen für den Anfang …

diesen neuen Weg entstehen zu lassen ...







