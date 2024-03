Montag, 11 März 2024 | 11.071

Gedenktage bzw ...

zum Unterschied zwischen denken und ge-denken ...

Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt ...

terroristische Gewalt ist schlimm … ist aber nicht das Problem ...



wann gibt es einen Gedenktag für die Opfer politischer Gewalt ...

für Millionen Arbeitslose Obdachlose … Frauen und sonst Benachteiligte / Entrechtete ???



praktisch alles was zur Zeit so passiert … wird mit dem Begriff Krise erfaßt …

also zum Beispiel Rußland führt Krieg gegen die Ukra-ine …



und das sei eine dieser ‘Krisen’ … was für sich gesehen natürlich keine Krise sondern ...

purer Schwachsinn ist … und der Expansionsdrang Chinas da nonchalant übergangen wird ...



und so ähnlich verhält es sich auch mit allem anderen … was da so als ‘Krise’ ausgemacht wird ...

Wirtschaft Verteidigung Migration Klima Gesundheit etc etc ...



das Erstaunliche um nicht zu sagen fast Beruhigende daran ist …

daß wir zwar viele Krisen aber nur ein Problem haben …



das Problem ist ausschließlich das so genannte Politische Personal ...

das muß man doch mal auseinander halten …



wenn einer Automechaniker gelernt hat und hat drei kaputte Autos auf dem Hof stehen …

dann kann er eins nach dem anderen reparieren und der Fall ist erledigt …



wenn einer Politik nicht !!! gelernt hat … dann kann er die anstehenden Krisen …

natürlich nicht nur nicht !!! lösen … sondern es werden immer mehr !!! ...



geschweige wenn einer Lokführer Schiffsführer Flugzeuführer etc nicht gelernt hat …

oder vielleicht nicht mal Auto fahren kann …



weil grad Frühling ist …

auch politische Aufgaben lassen sich nur nach den Vorgaben der Natur lösen ...



mit anderen Worten … es mag sein daß man irgend einen Kaninchenzüchterverein ...

eingetragen oder nicht ...



mit irgend einem Vereinsmeier oder vielleicht sogar Steinmeier als Präsidenten führen kann …

nicht aber eine Gesellschaft … mit beschränkter Haftung oder nicht …



und schon gar nicht … wenn die Vereinsmeier ständig mit beschissenen Hosen rumlaufen ...

bzw sich sonst vor lauter Angst Unfähigkeit Bedenken Untätigkeit in die Hosen scheißen ...



das heißt … die Menschheit ist endgültig an einem Punkt angelangt …

an dem politische Macht nicht mehr Gewinn bzw Macht-maximiert praktiziert werden kann …



sondern ein Mann und eine Frau zusammen ein Kind machen und schaukeln müssen …

dazu muß doch die Demokratie nicht neu erfunden werden … das ist reiner Vernunft geschuldet



die Verfassung muß also in etwa dahingehend interpretiert werden …

womit also gleichzeitig auch alle Gleichberechtigungsprobleme gelöst werden ...



‘Die Bundeskanzlerin sensibilisiert sich / informiert sich / bestimmt …

‘Der Bundeskanzler stärkt sich / handelt tatkräftig / trägt die Verantwortung’ ...



der Ausgleich der Interessen muß also innerhalb dieser Doppel’spitze’ stattfinden …

und nicht auf der Ebene darunter innerhalb von (zwei) Parteien …



wo die eine rechts die andere links steuert … geschweige vor bzw zurück ...

Koalitionen sind der sichere Tod jeder Art von Demokratie …



grad wurde in England wieder ein mehr oder weniger kostbares Gemälde zerstört …

und prompt heißt es in den offiziellen politischen wie publizistischen Verlautbarungen …



‘schwachsinniger Akt von mutwilligem Vandalismus …,

die Täter müßten die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen’ …



Klimakleber / Gemäldeschlitzer / und Putin / Xi / Trump ante portas … etc etc ...

was muß eigentlich noch passieren … damit endlich verfassungsgemäß Politik gemacht wird







