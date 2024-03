Sonntag, 10 März 2024 | 10.070

Frauen Frieden Freiheit ...

Frühling nicht zu vergessen ...

Was wäre ich ohne meine Götter ? … weil heute Sonntag ist …

oder ist gar Welt-Göttertag …



immerhin sind ja auch heute wieder die meisten Geschäfte zu …

und die meisten so genannten Arbeit-nehmer zu Hause ...



ich bin zwar kein so genannter Arbeitnehmer … ich mache mir meine Arbeit selbst …

aber ich bin auch zu Hause … home office ...



die Götter haben uns unter anderem den Frühling geschenkt ...

astro- wenn nicht gar strato-nomisch ...



den Vorfrühling den Halbfrühling den Vollfrühling …

den ersten Frühling den zweiten und manchem sogar einen dritten … digital gewissermaßen



Frühling ist bekanntlich eine Art automatischer Ablauf in der Natur …

also bei Pflanzen Tieren Menschen …



wie der Mensch … der sich für die Krone der Schöpfung hält … so ist …

muß ja alles seine Ordnung haben …



Ordnung ist bekanntlich das halbe Leben ...

und für manche sogar das ganze … und das nennen sie dann auch noch Glücklichsein ...



um auch den Frühling wie eben alles ordentlich unter Kontrolle zu bringen ...

differenziert der Mensch beim Frühling unter anderem im Blick auf den phänologischen …



das heißt nach dem Entwicklungsstand in der Natur ...

also bei Pflanzen Tieren Menschen …



und hier zeigen sich auch die elementaren Unterschiede zwischen den Dreien …

die Pflanzen wissen jeden Frühling wieder neu wie das geht … Knospe Blüte Frucht …



die Zugvögel wissen jeden Frühling wieder neu … wohin fliegen Nestbauen Eierlegen etc …

nur beim Menschen tut sich nichts … keine Entwicklung …



er macht jeden Frühling wieder da weiter wo er im Winter aufgehört hat …

und das heißt Krieg Krieg Krieg … einer hirnverbrannter als der andere ...



der Mensch lernt nichts dazu geschweige aus … er entwickelt sich eben nicht ...

er wird geboren und bleibt zeitlebens wie er ist … im status nascendi …

jeden Tag wieder neu … was an dem gravierenden Unterschied liegen könnte …

alle Pflanzen / alle Tiere sind unter einander irgend wie gleich ..



die Menschen aber sind kommunikative Wesen …

kreative … selbst schöpferische Wesen ...



das heißt ein Mensch ist nicht einfach ein Mensch …

sondern ist unter anderem das was er durch seine Meinung ist ...



es soll zwar vorkommen … daß zwei Menschen auch mal einer Meinung sind …

aber selbst dann sind die Positionen / die Standpunkte unterschiedlich …



was in letzter Konsequenz immer wieder dazu führt …

daß die Menschen sich selbst im Wege stehen ..



was wäre ich ohne meine Götter ? … um darauf zurück zu kommen ...

was wäre ich ohne Ostern Weihnachten Pfingsten … ohne Geburt Tod Auferstehung ...



mit anderen Worten … des Menschen Glaube (!) ist sein Himmelreich …

Mensch sein besteht also nicht darin eine Meinung zu haben … sondern Glauben zu können …



Meinungen differenzieren trennen scheiden ...

im Glauben verbinden sich Zuwendung Liebe Hoffnung ...



der Christliche Glaube hat gegenüber allen anderen Religionen den Vorteil … daß er sich …

in den sozialen wenn nicht rechtlichen und gar wirtschaftlichen Beziehungen abstrahieren läßt …



man kann also an die Auferstehung Jesu glauben als Voraussetzung für seine Rückkehr …

entsprechend könnte man Krieg akzeptieren als Voraussetzung dafür Frieden zu schließen …



das würde heißen … wenn es uns gelingt Frieden zu schließen …

dann dürfte es uns auch gelingen … die Wiederkunft Jesu wie soll ich sagen herbeizuzaubern …



als Voraussetzung dafür … mit ihm in die Höhen Weiten Tiefen des Weltalls vorzustoßen ...

und endlich diese ganze Schöpfung einigermaßen menschlich zu verstehen ...



ist doch eigentlich ne tolle Idee …

wenn ich nicht irre … hat auch die erste Mondlandung mit dieser Art Gaube angefangen ...







