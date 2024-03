Freitag, 08 März 2024 | 10.068

Weltfrauentag ... einer der Tage ... an denen Frauen ...

was sagen dürfen ... aber nicht das Sagen haben ...

‘Welt-Frauentag … Internationaler Frauentag … Europäischer ... Deutscher’ (???) …

‘Individueller’ … mein Gott … was wäre ich ohne meine Frauen ??? …



die meine Kinder empfangen ausgetragen geboren aufgezogen haben ...

die mich geliebt … und teilweise wohl auch gehaßt haben …



ich bitte da wo es eventuell darauf ankommen könnte … inständig um Verzeihung …

es gibt vielleicht Erklärungen …



aber keine wirklichen Entschuldigungen geschweige Ausreden Ausflüchte ...

Schuld ist Schuld … und die muß man wie die Verantwortung bekanntlich tragen ...



es gibt vielleicht nicht mal sowas wie Wiedergutmachung geschweige Wiedervereinigung ...

mit Blumen und Pralinen schon gar nicht …



man könnte Wiedergutmachung natürlich versuchen / in Angriff nehmen …

nach dem Motto ‘es ist nie zuspät und selten zu früh’ … einfach mal anfangen …



der Weg ist das Ziel … genauer gesagt … dieser Weg ist ein Puzzle ...

das immer nur vorwärts entsteht und zusammengesetzt werden muß … rückwärts nimmer ...



was deshalb auch vom Flickenteppich getrennt und unterschieden werden muß ...

nicht wahllos zusammensetzen sondern systematisch die vorhandenen Möglichkeiten nutzen !!!



bzw Kunst von künstlich … geschweige Verstand von Intelligenz ...

Puzzle ist ein Spiel … womit wir … wer hätte das gedacht …



prompt wieder bei der Politik sind ...

bzw was ich von Frauen darüber gelernt habe …



nach wie vor wissen wir nichts über diese unsere Welt …

wie sie entstanden ist … warum sie überhaupt da ist … wie sie funktioniert … zu welchem Zweck



wir wissen nur … daß und wie das alles funktioniert … und nennen das ‘Natur’ …

und Vieles können wir sogar nachempfinden und nachmachen … und nennen das ‘Künstlich’



was wiederum zu trennen ist von ‘Kunst’ … bzw vom Künst-ler wmd …

was ein eigenständiger kreativer Prozeß ist … im Grunde genommen also auch ‘Natur’ ...



ein Kunstrasen zum Beispiel ist ein künstlicher Rasen bzw das Produkt eines Gärtners ...

und von Ausnahmen abgesehen eben keine ‘Kunst’ ...



das Prinzip der Natur wird erkennbar am Verhältnis von Frau und Mann …

nur Frau und Mann zusammen können auf natürliche Weise ein Kind machen …



und damit … wie soll ich sagen … in der Verantwortung etwas Zukunftsfähiges …

bzw in der Aufgabe … aus diesem Kind auch wieder einen erwachsenen Menschen zu machen



einen freien und zu nämlichen Zweck paarungswilligen Menschen … zumindest mehrheitlich …

auf daß der Menschen immer mehr bzw die Welt bevölkert werde …



denn mit Sicherheit … ums mal so zu sagen … war es nicht Gottes Wille ...

Adam und Eva mit Kain und Abel auf dem Rasen im Garten Eden verkommen zu lassen …



es ist also so … daß die Funktionen von Frau Mann Kind …

von der Natur oder wer auch immer ihr Schöpfer ist vorgegeben sind …



mit anderen Worten … man muß das auch für die Politik auseinander halten …

wenn nicht geradezu für jedes Management …



(1) es muß immer jemand geben … der bzw also die das ‘Wissen’ hat und sagen kann …

‘was’ gemacht werden soll …



(2) jemanden die bzw also der … die ‘Kraft’ hat um nicht zu sagen die Potenz …

das auch ‘umzusetzen’ …



(3) jemanden die oder der oder das wmd …

‘dessentwegen’ das gemacht werden soll … im Interesse der Zukunft aller Beteiligten …



daraus folgt nun wiederum messerscharf … wenn eine Frau versucht Bundeskanzler zu spielen …

oder Kommissionspräsident … also naturgemäß männliche Umsetzungs-Funktionen ...



dann ersetzt sie damit eben nicht die Funktion des Mannes …

sondern sie verdoppelt ihre Funktion als Frau …



das ist also so … um wieder einen meiner völlig unsinnigen Vergleiche zu bringen …

als würde sie sich eine zweite Gebärmutter transplantieren lassen …



weil sie den Wunsch hat bzw sicherstellen will ...

daß sie gleichzeitig doppelt schwanger werden bzw Kinder gebären kann …



bzw das ist so … als hätte man zwei Gläser … voll mit irgendwas … hätte aber gern ein leeres …

und schüttet den Inhalt des einen (vollen) in das andere (volle) …



und was dann passiert … und schon sind wir auch wieder im Kindergarten …

versteht wiederum jedes Kind … nur eben so genannte Politiker nicht ...



mit anderen Worten …

bzw anders ausgedrückt ...



wenn Männer das umsetzen was Frauen einfällt gibt es Fortpflanzung Fortschritt Zukunft …

bzw wenn Männer das umsetzen was ihnen selbst einfällt gibt es Krieg Zerstörung Tod !!!



auch eine attraktive Frau ersetzt keinen potenten Außenminister …

bzw umgekehrt … auch ein potenter Präsident ersetzt keine attraktive Vizepräsidentin ...



künstliche Intelligenz ersetzt nicht natürlichen nachhaltigen kreativen Verstand ...

bzw Verstand Verstehen Begreifen Erfahrung … ist überhaupt durch nichts zu ersetzen …



daran ändern auch so Sprüche nichts wie … ‘der beste Mann im Kabinett ist eine Frau’ ...

bzw … die Welt … weil wie gesagt Welt-Frauentag ist …



wird sich voraussichtlich nie wieder von der Bundeskanzlerin und Putin-Versteherin …

Angela Dorothea Gottesgeschenk Merkel erholen …



wenn man nicht endlich damit aufhört … die Dinge immer wieder konsequent auf den Kopf

zu stellen … bzw endlich anfängt … wie soll ich sagen … ‘Nägel'mit'Köpfen’ zu machen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen