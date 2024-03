Donnerstag, 07 März 2024 | 10.067

wir wissen schon ... Olaf Scholz ist kein Lokführer oder Ähnliches zur Be-förderung ...

Taxi … Bus … Flugzeug … Schiff ... etc ....



und er ist kein Manager … soweit man die wirtschaftliche Führung eines großen Unternehmens

in etwa mit der rein politischen Führung eines Gemeinwesens vergleichen kann ...



er ist auch kein sagen wir mal Religionsführer … denn mit dem Glauben hat er es ja

selbsterklärtermaßen nicht so … und als Prediger in der Wüste kennt man ihn auch nicht …



er ist auch kein Künstler wmd … wie wir gerade bei den Berliner Festspielen gelernt haben ...

und im Gropiusbau … der (wmd) das Thema Demokratie aus künstlerischer Sicht angeht …



all sowas in der Art hat er bisher nicht gemacht …

und sich deshalb auch weder Manager noch Bischof noch Künstler etc genannt …



das Tollste aber ist … er hat auch keine Politik gemacht ...

nennt sich aber trotzdem Politiker …



und nimmt die dafür vorgesehenen Titel / Funktionen / Positionen ... in Anspruch

also zum Beispiel Bundeskanzler ... nicht zuletzt auch die Pensionen ...



politische Probleme entstehen ganz von allein …

und wenn man sie nicht löst werden sie auch ganz von allein immer größer und schwerer …



und in seiner Amtszeit ist nicht nur kein einziges politisches Problem gelöst worden …

sondern es sind immer mehr größere schwerere dazu gekommen …



und dann fragt sich das Volk immer wieder … wie kommt das eigentlich …

daß Leute die erwiesenermaßen nicht bis drei zählen und kaum das Alphabet aufsagen können…



sich dann aber hinstellen und sagen … 'ich bin hier der Bundeskanzler ...

und deshalb gilt das …'



das Institut für interdisziplinäre Suchtforschung und Drogenforschung und die Universität Bremen

haben dazu jetzt im Zusammenhang mit dem aktuellen Glücksspielsurvey …



über Art und Intensität der Teilnahme am Glücksspiel … Erkenntnisse vorgelegt …

die sich entsprechend auf die Art und Teilnahme am Politischen Spiel übertragen lassen …



daraus ergibt sich also … daß das politische Spiel einerseits als Sucht betrieben wird …

bei der es also gar nicht darauf ankommt … ob der Spieler wmd gewinnt oder verliert …



und andererseits unter dem Einfluß von Drogen jedweder Art …

so daß zum Beispiel für die Aktionen bei der Einschätzung der Gefahren eines Krieges …



nicht die reale sondern eine virtuelle Realität unterstellt wird … bzw die Re-aktionen

von halluzinatorischen Erscheinungen geprägt sind wie z.B. einem Objekt namens Taurus ...







