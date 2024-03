Mittwoch, 06 März 2024 | 10.066

Der Kindergarten Bundesrepublik Deutschland und ...

nichts als Kinderverderber ante portas ...

Olaf Scholz ist kein Lokführer … behauptet nicht einmal er selbst …

und niemand käme auf die Idee … ihn eine Lok fahren zu lassen …



außer vielleicht eine Spielzeugeisenbahn im Kindergarten …

wobei dieser Vergleich gar nicht mal so unpassend ist …



vielleicht kann er nicht mal Autofahren …

weil er ja immer einen Fahrer hat(te) …



warum läßt man jemanden … der keine Ahnung hat vom Politik machen …

geschweige vom Krieg führen …



der nicht mal die Interessen von rund 10.000 Lokführern wahrnehmen kann …

Bundeskanzler ‘spielen’ …



und in unmittelbarer Verantwortung für rund 80 Millionen …

in mittelbarer für rund eine Milliarde Menschen Politik machen ???



das ist aktuell die für die Menschheit existenziellste Frage !!!

die aber niemand erkennt geschweige anerkennt …



wir sind im Kindergarten …

die Kinder bzw das Volk sehen die Gefahr naturgemäß nicht …



und von Kindergärtnerinnen wmd … die die Kinder in Sicherheit bringen könnten …

weit und breit keine Spur … sind nicht ausdrücklich vorgesehen in der Demokratie ...



der Gedanke … Demokratie hieße … daß das Volk herrscht …

ist nicht nur paradox … sondern geradezu pervers ...



eine Schwalbe macht noch keinen Sommer … könnte man sagen …

soll heißen …



ein hilfloser wenn nicht unfähiger Bundeskanzler … der laut Verfassung bestimmen darf …

und die Verantwortung dafür tragen soll … macht noch keine Demokratie !!! ...



geschweige ein Parlament … das Vertreter des ganzen Volkes sein soll …

sich aber im Streit um Individualinteressen völlig ab absurdum führt …



Demokratie könnte hergestellt werden … wenn die dafür vorgesehenen Institutionen

sich zu ihrer Funktion als Kindergärtnerinnen bekennen und entsprechend handeln würden ...



also der Bundespräsident … als eine Art Oberarzt bezüglich des Politischen Personals …

der Bundesrat als Interessenvertretung speziell der Länder …



sowie schließlich und vor allem das Bundesverfassungsgericht ...

‘das Volk’ in Sicherheit bringen würden ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen