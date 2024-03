Dienstag, 05 März 2024 | 10.065

Lokführer muß man lernen ...

Politische Führung kann anscheinend jeder Idiot ...

Claus Weselsky ist kein Politiker … behauptet nicht mal er selbst ...

und jetzt heißt es schon wieder von Leuten …



die nicht nur auch keine Ahnung von Politik haben ...

sondern sogar noch weniger … !!! …



‘der sei wie Putin … unfair rücksichtslos’

‘übersteigt jede Vorstellung’ …



‘unfaßbar … wie in Worte fassen was doch wort-wörtlich un-faß-bar ist’ ...

‘maßlos … ein bislang ungeahntes Maß an Ego-ismus … ich ich ich’ ...



‘will sich ein Denkmal setzen ‘...

es wäre schön wenn die maßlosen Kritiker endlich mal anfangen würden zu denken ...



‘beharrt auf Maximalforderungen’ … das ist wie wenn Putin sagt … wo ist das Problem ? ...

die Ukra-ine / der Westen sollen sich ergeben … und dann herrscht sofort Frieden ...



‘zeigen daß ihnen die Millionen Zugreisende völlig schnuppe sind’ …

was für ein grandioser Schwachsinn ! …



die Lokführer 're'-agieren doch nur darauf … daß die Bahn ...

und vor allem eben diese selbsternannten Politiker ...



seit Jahrzehnten zeigen …

daß ihnen die Lokführer völlig schnuppe sind …



und eben nicht nur die Lokführer … sondern mehr oder weniger das ganze Volk !!!!!! …

dem auch die Klimakleber und selbst die RAF bisher nicht ein Schrittchen weitergeholfen haben



ein grenzenloser Schwachsinn … spätestens seit Helmut Kohl …

in den Anfängen aber seit Konrad Adenauer ...



und allerspätestens seit Angela Dorothea Merkel ...

wie mit Sicherheit gerade durch die angekündigte Biographie bewiesen werden wird ...



das Handeln und Verhalten von Steinmeier Scholz und Konsorten …

ist eben nicht nur nicht (in) Ordnung … unfair … rücksichtslos …



und es ist auch nicht nur einfach geist-los … sondern es ist geistes-'krank' !!!

wann begreifen denn die dafür zuständigen Kräfte das mal ... ???



und solange die das nicht begreifen … wird hier auch nichts besser werden ...

wird es nichts geben und schon gar nicht Demokratie und Ordnung / Frieden und Freiheit







