der eingetragene Verein Willow Creek ... seit 28 Jahren in Deutschland tätig ...

führt vom 7. bis 9. März 2024 in Karlsruhe Seminare durch ...



für Mitbürger ... die sich eine 'Neubelebung ihres Glaubens' wünschen ...

bzw 'ein bißchen frömmer wieder rausgehen wollen als sie reingekommen sind' ...



in diesem Zusammenhang weise ich darauf hin ...

daß ich jederzeit nach Anmeldung ... Seminare durchführe für Mitbürger ...



die sich eine Neubelebung ihres demokratischen Verständnisses wünschen ...

bzw ein bißchen demokratischer rausgehen wollen als sie reingekommen sind ...



'

am 8. März ist Internationaler Frauentag ... da gibts ein Sonderseminar ...

für mich als Fundamentalfeminist Ehrensache ...



zum Thema Women's Rights ...

und warum man das mit dem Thema Gender Equality nicht in einen Topf schmeißen darf ...







