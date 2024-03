Montag, 04 März 2024 | 10.064

Hans Scheib ...

'wir müssen mal reden ...'

'Art Can Art Save Democracy ? perhaps art can re-chape our political discourse !



ein Thema ... mit dem sich der Bildhauer Grafiker Zeichner Hans Scheib ...

seit rund 30 Jahren beschäftigt ... ohne richtig gehört bzw gesehen zu werden ...



ein aktuelles Gesprächsangebot gibt es bis zum 27. April in der Galerie Michael Schmalfuß ...

in einer Gruppenausstellung u.a mit Christiane Erdmann Sigrid Nienstedt Silke Rehberg .



die sich dem Thema unter dem Aspekt 'tierisch ...' nähert ...

Vernissage Samstag 09 März 2024 von 16 bis 20 Uhr ...



Knesebeck Straße 98 in (Berlin) Charlottenburg ...

www.galerie-schmalfuss.de ...







