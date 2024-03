Sonntag, 03 März 2024 | 09.063

Das Leben der Menschen und ...

das High Life der Unmenschen ...

die Katholische(n) Parteie(n) …

also ich meine die Katholische Kirche … weil Sonntag ist …



verweigert sich sowohl der medizinisch begleiteten Empfängsnisverhütung …

also gewissermaßen am Anfang des Lebens wenn nicht der Zeit noch davor ...



als auch dem ärztlich begleiteten Ableben des Menschen … also wenn es darum geht …

die möglicherweise einzige freie Entscheidung im Leben eines Menschen zu treffen …



denn ansonsten wird das Leben ja von mehr oder weniger Geisteskranken …

bzw so genannten Politikern bestimmt …



von Leuten … die sich ausdrücklich weigern … halbwegs sinnvolle Politik zu machen …

statt dessen aber völlig hirnverbannte ‘Glaubens’kriege’ führen ...



kann man natürlich nicht erwarten … daß sie sich an eine Verfassung halten …

bzw ihre persönlichen ideologischen Interessen hinter die der Menschen / des Volkes stellen ...



da ist der Schritt vom Katholizismus zum Kommunismus nicht groß …

lieber Papst und Putin als Frieden und Freiheit ...



eines der beliebtesten Stichworte ist zur Zeit die CSR Corporate Social Responsibility …

mit der man glaubt die Zukunft gestalten zu können …



das Problem ist aber … daß es hier um CSI geht … Catholic Social Irresponsibility ...

also diese Jahrhunderte wenn nicht Jahrtausende alte Verantwortungslosigkeit ...



der Katholischen Kirche im Umgang mit den sozialen …

vor allem aber den gesellschaftlichen bzw eben politischen Problemen der Menschheit



und auch das nur … weil die Katholische Kirche bzw der Papst wie Putin …

den längeren institutionellen Atem hat … (geschweige Martin Luther ...)







