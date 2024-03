Sonntag, 03 März 2024 | 09.063

Komm, Jesu komm ...

weil Sonntag ist ...

hilf der Schwachheit unserer Politiker mit Deinem Geist ...

Fürchte Dich nicht ... auch wenn sie mit Atombomben drohen ...



denn wir sind ja auch hier ...

Wir sind bei Dir ... - BWV 226 / 228 / 229 ...



in seinem Passionskonzert bringt das SWR Vokal-Ensemble ...

Musik von Johann Sebastian Bach und James Macmillan miteinander ins Gespräch ...



wie Rede und Gegenrede stehen sich Bachs doppel-chörige Motetten ...

und die Tenebrae Responsorien des schottischen Komponisten gegenüber ...



sie vertreten dabei zutiefst menschliche ... aber eben sehr unterschiedliche Ansätze ...

mit dem Sterben und dem Tod umzugehen ... mit Leid und Leiden ...



SWR Vokal-Ensemble ... mit Andreas Arend Theorbe und George Ross Violoncello ...

an der Orgel Jan Waterfield ... es dirigiert Benjamin Goodson ...



Samstag 23 März 2024 um 20 Uhr ... Stuttgart Johanneskirche am Feuersee ...

Sonntag 24 März 2024 um 18 Uhr ... Freiburg Kirche Sankt Johann ... - swr.de/ve ...







