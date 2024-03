Samstag, 02 März 2024 | 09.062

Hallooo … ich versuche jetzt doch … mal wieder human zu ‘leben’ ...

sonst wirds ja langweilig …



mit anderen Worten … ich verhalte mich so … als hätte mir grad jemand ne Todesspritze gesetzt …

und sie hat nicht funktioniert … ich lebe … ich bin wieder frei ...



aber … auch wie bereits mehrfach gesagt …

es geht doch hier nicht um mich … mein Gott ...



auch wenn das anscheinend niemand begreifen will … weil worum immer es geht …

die Dimensionen des Geschehens kaum zu erkennen geschweige zu begreifen sind ...



es geht um die Ukra-ine um Gaza um Taiwan … um die Erde den Mond das Weltall ...

und entsprechend um Putin um Xi um Trump ...



das ist aber nur die eine Seite …

die andere Seite ist Deutschland … und entsprechend Scholz Steinmeier Harbarth …



es kommt doch nicht darauf an … wer wie in welches Amt kommt bzw gekommen ist …

wir haben eine ganz bestimmte Verfassung … und es kann doch nicht zuviel verlangt sein …



wenn man verlangt … daß diejenigen die in verfassungsmäßige Ämter gelangt sind …

sich dann gefälligst auch an die Verfassung halten …



es geht also um die Frage … wie wir aus dieser seit 30 Jahren (…) völlig verfahrenen

Situation herauskommen …



die wir ja nicht einfach weg-zaubern können .,..

sondern die wir irgend wie ebenso geduldig wie beharrlich aufdröseln müssen …



im Hinblick bzw Hinwirken darauf … daß bei der nächsten Wahl ...

wieder halbwegs brauchbare Verhältnisse rauskommen …



was Helmut Kohl bekanntlich 1998 bewußt verhindert hat …

und was also nicht zur Nachahmung empfohlen werden kann ...



das Problem sind aber doch nicht quantitative Mehrheitsverhältnisse …

sondern die Qualität von Politikern die ohne jegliche Vorkenntnisse dadurch an die Macht kommen !!!



bzw wie der Mangel an Qualität dann ausgeglichen werden kann …

man kann die Leute selbst ja schließlich nicht verändern …



genau gesagt … wenn nun mal der Olaf Scholz irgend wie Bundeskanzler geworden ist …

wie vor ihm Angela Merkel Gerhard Schröder Helmut Kohl Helmut Schmidt etal …



um den für mich relevanten Arbeitszeitraum zu markieren ...

aber die anderen gehören doch zumindest zu meinem Erfahrungsspektrum …



ständig heißt es … die Demokratie müsse gestärkt werden …

wie soll denn das gehen … wenn ein einziger mehr oder weniger unfähiger Bundeskanzler



im Einzelfall das Schicksal von rund einer Milliarde Menschen berührt …

und die sich nicht dagegen wehren können …



das Prinzip Demokratie ist doch völlig in Ordnung …

was nicht funktioniert ist das System … also die Art und Weise wie sie praktiziert wird ...



um nicht zu sagen … das Ziel Demokratie ist doch völlig in Ordnung …

was nicht funktioniert ist … daß man immer wieder einen Weg ‘einschlagen’ will …



und selbst wenn ein Blinder mit dem Krückstock sieht … daß das falsch ist ...

immer weiter darauf beharrt und den Weg v'erbessern' will ...



und deshalb gilt auch die entsprechende Regel …

ändere nicht Dein Ziel sondern Deinen Weg …



was nicht funktioniert ist dieses System ‘hie Regierung / dort Opposition’ ...

weil aus einer regierungsunfähigen Partei naturgemäß (!)



auch nur ein regierungsunfähiger Bundeskanzler kommen kann …

und eben weil dieser unfähige Bundeskanzler sich dann natürlich (!) …



auch wieder nur mit unfähigen Beratern der gleichen Sorte umgibt ...

die Politik nicht besser werden kann …



da sind wir wieder an dem Punkt … daß man Hitler und Putin et al …

nicht als Politiker sondern als Naturkatastrophe ansehen und entsprechend (be)handeln muß …



es reicht also nicht … daß es zu einer Regierung auch eine Opposition gibt …

das ist ja wie vor der Sintflut !!!



sondern der Weg der … eben nicht !‘(ein)’ge-schlagen’’ sondern ‘ge-gangen’ werden muß …

Schritt für Schritt bzw ein Schritt nach dem anderen ......



s. das Leben wird vorwärts gelebt bzw gegangen …

und rückwärts rückblickend verstanden bzw als Weg überhaupt erst erkennbar !!! ...



ständig heißt es … nicht nur die Demokratie im allgemeinen …

sondern auch die Women’s Rights müßten gestärkt werden …



und das wird dann sofort mit dem Begriff Gender Equality verbunden …

obwohl das direkt überhaupt nichts mit einander zu tun hat bzw eine völlig andere Baustelle ist



wenn irgend wo eine einzige Frau aufsteht und so tut bzw davon spricht …

daß sie eventuell unter Umständen sowas wie ein Recht in Anspruch nehmen will ...



steht sofort die gesammte Männerwelt wie ‘ein’ Mann auf ..

und sagt … ja gerne … aber nicht auf unsere Kosten bzw auf Kosten unserer Rechte …



sonst ist das ja ungerecht ...

und Ihr wollt doch angeblich Gerechtigkeit her-stellen …



das Europäische Parlament ist ein Musterbeispiel dafür …

wie sich vor allem die berufsmäßigen Rechte-einforderer immer wieder selbst im Wege stehen …



mein Vater hat das immer auf die Formel gebracht …

‘ich bin der Herr im Haus … und was die Mutti sacht wird gemacht’ ...



was auf die Politik übertragen heißt … wie es in der Verfassung steht …

‘der Bundeskanzler bestimmt … und trägt dafür die Verantwortung’ ...



mit anderen ganz einfachen dürren Worten …

‘bestimmt’ bzw ‘entschieden’ wird über das … was der ‘Familie’ als Ganzes nützt ...



und nicht über das was Ideologen und oder Glaubenskämpfer wollen ...

und dabei gerade nicht den eigenen Kopf und Kragen riskieren sondern Menschheit und Weltall



ich weiß nun zufällig aus Erfahrung daß das geht und hervorragend funktioniert … und daß dem

auch im Zeitalter von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz nichts ernsthaft im Wege steht







