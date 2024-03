Freitag, 01 März 2024 | 09.061

wie gesagt … ich versuche human zu sterben ...

etwas was dieser unserer Bundesrepublik Deutschland ...



dem deutschen Volk … dem in Deutschland lebenden und sich halbwegs sicher glaubenden Volk …

offensichtlich von seiner politischen Führung nicht gegönnt / vergönnt ist …



es ist unfaßbar … und mit normalem Verstand nicht zu begreifen …

also mit dem Verstand des unverbildeten Volkes ...



weswegen das Volk nicht in der Lage ist … sich adaequat zu wehren / zu verteidigen ...

und diejenigen … die immerhin ahnen … die schon psycho-somatisch spüren ...



was da auf sie / auf uns zukommt … und sich mit ihren Möglichkeiten zu wehren versuchen …

sich festkleben auf den Straßen an Bildern etc etc bis hin und her bzw eben zurück zur RAF ...



werden hierzulande im entsprechend übertragenen Sinne und Verhältnis …

genau so verfolgt wie Alexej Nawalny … s. Daniela Klett …



das muß man sich als an sich Unbeteiligter wirklich mal illustriert vorstellen …

30 Jahre wird diese Frau verfolgt ...



30 Jahre … in denen an ihren Sesseln klebende Polizei- und Verwaltungsbeamte

nichts (dazu) gelernt haben … geschweige wechselnde Regierungen ...



30 Jahre … so lange wie in den USA manche Leute im Todestrakt eines Gefängnisses

bzw in einem angeblich humanen Straf-vollzug sitzen ...



in einer so genannten Todeszelle … die von mehr oder weniger geistig toten Beamten

versorgt und gemanagt wird ...



wo es als Erfolg gefeiert wird … wenn derjenige der vom Staat ermordet werden soll …

und den ersten Versuch überlebt … weil das System an sich einwandfrei funktioniert habe



wie sollen solche Leute lernen … wie sie mit Politikern umgehen müßten …

die die Menschheit systematisch in einen Weltkrieg wenn nicht einen Atomkrieg ‘führen’



30 Jahre … und jetzt sollen junge Polizeibeamte / Staatsanwälte / Richter wmd …

mit der gegebenen Situation umgehen geschweige fertig werden …



Leute die eine völlig neue Generation sind … die im Hier und Jetzt leben …

und keinerlei Verbindung haben zwischen Vergangenheit und Zukunft ...



gegen Leute wie Steinmeier und Scholz et al …

die vom Kindergarten in die Provinzialität und wieder zurück wandern …



gegen Leute wie Putin Xi Trump … die ebenso unbeeindruckt wie unbehindert ! ...

das Rad der Geschichte drehen und immer wieder neu erfinden ... !!! !!! !!! ...



um uns herum toben die Kriege … und unsere politisch Verantwortlichen betreiben

völlig ungerührt business as usual und spulen ihre Partys / ihren Tageslauf wie üblich ab ...



Entwicklung geht nur mit unbehinderter Beweglichkeit / Bewegungsfähigkeit …

Musterbeispiel das Weltall … das sich ständig nach allen Richtungen erweitert …



unsere schlimmsten Behinderer und ‘Kleber’ sind nicht die so genannte Letzte Generation …

sondern die Manager in den obersten Präsidien … also die Vornehmsten aller Blockierer !!! ...



um die endlich zu Bewußtsein zu bringen braucht es also keine ‘Lösungsmittel’ …

sondern man müßte ihnen nur mal ordentlich in den Arsch treten ...







