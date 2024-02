Donnerstag, 29 Februar 2024 | 09.060

Richten und Rechten ...

hin und her ...

wie gesagt … ich versuche human zu sterben …

ich muß dabei höllisch aufpassen ... daß mir nicht solche Idioten zuvorkommen …



wie Frank-Walter Steinmeier und oder Olaf Scholz und Konsorten ...

denen nicht nur mein Ableben völlig egal ist … sondern das des Volkes / ganzer Völker ...



an human und so gar nicht zu denken … geschweige davon zu reden ...

mir also den ganzen Spaß verderben … hätt’ich jetzt beinahe gesagt …



wir reden hier vom humanen Sterben ...

es gibt aber außer mir und vielleicht der DGHS auch noch andere wichtige Aspekte …



denn die meisten Menschen sterben ja eher nicht freiwillig …

sondern mehr oder weniger unfreiwillig …



eine ganz besondere Spezies dieser Menschengruppe sind diejenigen …

die wie es technisch heißt ‘hingerichtet’ werden …



paradoxerweise spricht man auch hier vom humanen Sterben …

das heißt in etwa … der Delinquent soll zwar wissen … daß er jetzt oder gleich ermordet wird



aber er soll dann doch nichts davon merken ... außer daß ihm wie bei der Blut-entnahme

eine Nadel / eine Kanüle bzw eben die Giftspritze eingeführt wird …



wenn … ja wenn … das entsprechend geschulte medizinische Personal …

eine geeignete Vene findet ... dieser Zufall gehört dann bei aller Professionalität noch dazu



in den USA ist sowas gerade mal wieder gescheitert und die Prozedur abgebrochen worden ..

wobei der Anstaltsleiter aber voller Stolz darauf hinweist …



‘der Prozeß zur Abwendung des Scheiterns’ habe aber einwandfrei funktioniert …

und insofern sei die ‘Hinrichtung’ eben kein Fehlschag sondern durchaus ein Erfolg ...



ich weiß an sich alles … in meinem hohen Alter und nach einem Leben …

mehr oder weniger als Wissenschaftler und Forscher …



aber ich bekenne mich dazu … daß ich unter anderem nicht weiß …

was individuelle Hinrichtungen geschweige die Massenabfertigung Krieg …



mit humanem Leben zu tun haben …

zum Beispiel jahrzehntelang in einem Todestrakt festgehalten zu werden …



geschweige mit humanem Sterben … wenn jetzt schon offen darüber spekuliert wird …

daß die Möglichkeit eines nahen Atomkrieges nicht mehr ausgeschlossen werden kann ...



daß insofern ein Prozeß zur Verhinderung eines Scheiterns (…)

offensichtlich nicht nur nicht funktioniert sondern daß er gar nicht existiert ...



um diese Anmerkungen mit einer positiven wenn nicht optimistischen

oder doch zukunftsfähigen Note abzuschließen …



weise ich nach wie vor und erneut darauf hin …

daß die medizinische Wissenschaft heutzutage in der Lage ist …



praktisch alle körperlichen Krankheiten und Gebrechen irgend wie …

in einem humanen Sinne unter Kontrolle zu halten …



es kann also nicht sein … daß das nicht auch bei psychischen bzw geistigen …

Störungen und Krankheiten möglich sein soll…



man müßte das Thema aus politischer Sicht eben nur endlich mal

aufgreifen und bearbeiten … wie die anderen politischen Probleme auch ...







