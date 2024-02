Mittwoch, 28 Februar 2024 | 09.059

Humanität und ...

human beings ...

ich versuche gerade … human zu sterben … aus nichts anderem und dem einfachen Grund …

daß es unter der Regierung von Sozialisten und Kommunisten wie Steinmeier und Scholz …



von anderen wie Putin und Merkel ganz zu schweigen …

offensichtlich nicht möglich ist … human zu leben ...



ich versuche gerade … human zu sterben … und würde mich dabei sogar begleiten lassen …

ich weiß nur noch nicht von wem … und überhaupt ...



das Leben ist bekanntlich nicht einfach …

und das Sterben natürlich auch nicht …



wir wissen schon … rund die Hälfte der Geburten verläuft halbwegs normal und erträglich …

das heißt aber … daß die andere Hälfte mehr oder weniger dramatisch / traumatisch verläuft …



aus der Sicht der werdenden Mütter …

das werdende Kind merkt ja nichts davon ...



am Ende des Lebens ist es gewissermaßen umgekehrt … das heißt …

die Hälfte der Betroffenen stirbt halbwegs normal und erträglich … schläft einfach so ein …



bei der anderen Hälfte ist der Verlauf eher dramatisch bis traumatisch …

während die Umstehenden davon nichts merken und sich ihre eigenen Gedanken machen



manche Babys flutschen bei der Geburt einfach so raus …

im anderen Extrem ’will und will das Kind einfach nicht kommen’ ...



und im schlimmsten Fall kommt es … aber es ist tot … eine so genannte Totgeburt ...

auch ohne den Ritt durch Nacht und Wind …



manche Menschen schlafen einfach so friedlich ein … bzw wachen nicht mehr auf …

im anderen Extrem will und will sich der Tod nicht einstellen trotz gravierender Krankheiten …



viele dieser Menschen sind so krank … daß sie zwar noch wachen Geistes sind …

im übrigen aber unfähig … sich selbst umzubringen ...



bei diesen Menschen stellt sich die Frage einer so genannten begleiteten Selbsttötung …

einer Suizid-Hilfe … einem ärztlich begleiteten Freitod ...



ich versuche also gerade … human zu sterben … so ganz normal …

und es wäre natürlich nett … wenn man dabei nicht allein ist ...



auf keinen Fall aber jemand im Sinne einer solchen Suizidhilfe ...

ich will mich ja nicht umbringen … ich sterbe ganz von allein ...



ich brauche geschweige suche keine ‘Hilfe’ … sondern denke an eine ‘Begleitung’ …

mehr im Sinne eines Events / einer Party … wenn nicht einer Vorlesung / einer Lehrstunde



ich will das ja vermitteln … was ich (noch) gerade erlebe …

und es weitergeben … damit andere Erkenntnisse daraus ziehen können … je nachdem ...



das heißt … es kann kommen wer will … und nach und nach gehen dann alle wieder …

und zum Schluß eben ich … das kann man dann ja eigentlich niemand mehr zumuten …



es geht auch nicht um Erinnerungen oder diese ‘weißt Du noch Gespräche’ …

sondern im Gegenteil …



ich stelle mir vor … ich stehe an einer Tür … die einen Spaltbreit offen steht ...

und sehe was dahinter ist … und davon berichte ich …



und zum Schluß gehe ich also durch diese Tür …

und mache sie hinter mir zu … Schluß … aus … bzw ‘Licht aus - Spot an’ ...



wie auch sonst wenn ich nach Hause komme und in meine Wohnung gehe …

und die Nachbarn … nach einem Schwatz auf der Treppe in ihre ...



ich versuche gerade … human zu sterben … was an sich eine individuelle Angelegenheit ist …

sie hat aber natürlich unter anderem auch einen gesellschafliche bzw politische Aspekte …



deshalb gibt es zum Beispiel die DGHS … Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben ...

mit dem Motto ‘Mein Weg ist mein Wille’ … nachdem das Ziel ja einigermaßen klar ist ...



die DGHS versteht sich seit ihrer Gründung im Jahr 1980 als eine Organisation…

zum Schutz des Volkes / der Menschen / der Bürger ...



in Bezug auf deren verfassungsmäßigen Rechte / ihren freien Willen / ihre unantastbare Würde …

inclusive derjenigen Ärzte / Rechtsanwälte etc … die Beratung Beistand Hilfe gewähren …



man könnte natürlich fragen … ob es dann nicht humaner wäre … die Ukra-ine zu verteidigen ...

in die Ukra-ine (Gaza etc) zu gehen und dort an der Front den Heldentod zu sterben ...



das ist aber keine ernsthafte wenn nicht eher widersinnige Alternative …

weil das ja auch mit der Tötung anderer Menschen verbunden wäre ...



man könnte auch fragen … was macht die Münchener Sicherheits Conference

ist das auch eine Art Sterbehilfebegleitungsorganisation ...



diese Damen und Herren ziehen es bekanntlich vor … im teuersten Hotel Deutschlands ...

im noblen Zwirn bei feinstem Essen und Getränken über Dinge zu reden …



deren Themen den Anlaß geradezu konterkarieren ...

es ist kein Wunder … daß da nichts bei rauskommt sondern alles immer schlimmer wird



Natur und Kultur völlig auf den Kopf gestellt ist … wenn Frauen sagen ...

sie würden gerne noch viele weitere Söhne gebären …



wenn durch deren so genannten Märtyrertod und die dafür von irgendwem gezahlten Renten

der Unterhalt der Familie im übrigen sichergestellt werden könnte ...



Hallooo … ich habe jetzt und hier … fast möchte ich sagen wahllos / mehr oder weniger zufällig

ein paar Gedanken zusammengestellt … an denen ich weiter dranbleiben werde …



es geht auch nicht um den Anfang vom Ende … sondern … glaubt mir das einfach mal ….

es geht überhaupt erst noch richtig los ...



Hauptthema ist … s. Anfang vom Anfang …

daß eine Handvoll von Leuten sich der Politischen Führung anmaßen …



und nichts anderes tun … als dem Rest der Menschheit ein humanes Leben zu verweigern …

die Erde innen auszuhöhlen … außen zu zerstören inclusive alles Leben / alle Natur …



es sind eben nicht nur Putin Xi Trump … die dieses ‘Geschäft’ genüßlich betreiben …

sondern auch Scholz Steinmeier Bas etal ...



ich werde diese Entwicklung / diesen Niedergang / diesen Tod !!! nicht ‘begleiten’ ...

sondern denen helfen … die Hilfe brauchen und wollen gegen diese Vergewaltigung …



auch die am Schlimmsten Erkrankten und Leidenden …

wollen lieber mit aller erdenklichen Hilfe wieder gesund werden und leben…



als freiwillig sterben … und sei es mit der schönsten ärztlichen Suizid-Hilfe ...

und oder sonstigen ‘Begleitung’ ...



apropos Begleitung … wer mich auf meinem Weg begleiten will (Mein Weg ist mein Wille) :

Anmeldungen nehme ich ab sofort und ganz unbefangen entgegen ...



na dann … ‘Augen auf und durch’ ...

in aller Liebe …







