Alles ist möglich ...

man muß nur anfangen was zu tun ...

nichts ist unmöglich … wie man immer wieder sieht …

und selbst die extremsten Dinge die schon mal dagewesen sind wiederholen sich ...



und wenn es noch so oft heißt … Geschichte wiederholt sich nicht …

sie wiederholt sich eben doch … das ist wie ein revolving restaurant … oder so ...



das ist wie mit der Demokratie bzw der Herrschaft …

und der Wehrhaftigkeit bzw der Verteidigungsfähigkeit ...



das Wesentliche ist nicht die äußere Form …

sondern der innere Kern dessen was sich wiederholt ...



man sollte es nicht für möglich halten … daß im Jahre des Herrn 2024 …

einer Gewalten und auch sonst mehrfach geteilten Staatsführung ...



nichts Besseres einfällt … als gutmütige friedliebende tatkräftige Staatsbürger ...

regelrecht und mit aller Gewalt zu pervertieren …



und zu blutrünstigen martialischen gefühllosen Soldaten auszubilden …

mit den allerschlimmsten modernsten verfügbaren Waffensystemen auszustatten …



und mit allem Nachdruck anzuweisen …

ohne Rücksicht auf eigene wie fremde Verluste zu morden und zu zerstören …



man sollte es nicht für möglich halten ...

daß nun ausgerechnet die Juden selbst den Holocaust konterkarieren …



und praktisch noch eins draufsetzen …

wirklich radikale endgültige Ergebnisse erreichen wollen …



das ist absurd und paradox und alles was es in der Art gibt …

und zeigt daß nicht nur das Christentum sondern sogar das Judentum an seine Grenzen stößt



die reine Wissenschaft sagt … daß Leiden sowohl Anlaß als auch Voraussetzung sei …

für Verbesserung … für einen Therapieerfolg etc …



an den Juden zeigt sich … daß selbst extremstes Leiden geradezu umgekehrt spiegelbildlich

zu extremsten Re-aktionen führen kann …



entsprechend könnte man sagen … es erscheint völlig ausgeschlossen …

Wladimir Putin zu einem Einlenken zu bewegen … eben weil er nicht leidet !!!



man könnte also folgendes Fazit ziehen …

(!) … wir können einen Sieg gegen Putin offensichtlich nicht erringen …



(2) ... wir können auch die Probleme Putins nicht lösen ...

deren Lösung ihn eventuell zum Einlenken bringen würde …



(3) … das heißt … ‘zwangsläufig’ !!! …

wir müssen bei uns selbst anfangen und ‘unsere’ Probleme lösen ...



es ist unbestritten … daß Verwahrlosung / Verwahrlosen lassen …

der Anfang bzw eine Form von Gewalt bzw eben Ver-ge-wal-ti-gung ist …



mit anderen Worten … lange bevor Putin die Ukra-ine überfallen hat …

hat die deutsche Politische Führung angefangen …



nicht nur die Beziehungen zur Ukra-ine zu verwahrlosen …

sondern nicht zuletzt eben gerade auch die Beziehungen zu Rußland …



das habe ich doch nun selbst hautnah erlebt … das war erkennbar ...

und ich habe mich schon damals dagegen gewehrt …



wir müssen selbst erstmal … unsere eigenen Probleme lösen …

das heißt zu aller-erst ...



wir müßten selbst erstmal einen richtigen Demokratischen Staat herstellen ...

statt irgend eines aliud und das dann wehrhaft machen wollen … das ist doch idiotisch !!!



wir müßten selbst erstmal … ein Bundesverfassungsgericht herstellen ...

das die Politik daran mißt und hält was in der Verfassung steht …



und nicht umgekehrt sich danach richtet …

was jeweils zur politischen Farbenlehre paßt ...



wir müßten selbst erstmal … eine Ärzteschaft aufbauen …

die nicht nur individuell Patienten heilt …



sondern auch gesellschaftliche Verantwortung trägt …

indem sie psychologisch und psychiatrisch relevante Vorgänge in der Politik …



eben nicht verdeckt und gar vertuscht …

sondern wie gesagt die Probleme offenlegt und für Lösung sorgt ...



wir müßten selbst erstmal … dafür sorgen … daß Politik und Ideologie …

nicht ständig auch noch vermischt wird mit Religion und Glaube … etc usw ...



wenn in Europa um nicht zu sagen in der Welt irgend etwas nicht in Ordnung ist …

dann sind es eben nicht Putin und Xi … oder Trump und Netanjahu …



sondern dann sind es praktisch seit der so genannten Wieder-vereinigiung ...

unsere deutschen Politstrategen !!! …



die alles andere als fachlich kompetente Politiker sind … es ist wirklich haarsträubend …

jeder Parteibonze glaubt da jeden xbeliebigen Job machen zu können …



die sich explizit weigern … wenigstens andeutungsweise verfassungsgemäß zu handeln …

und die Spielräume für eine adäquate deutsche Politik zu finden und zu nutzen ...







