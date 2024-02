Montag, 26 Februar 2024 | 09.057

Olafiskus und Franz ...

RSC die Römische Sicherheits Conference ...

ceterum censeo … ich vertrete hier keine Meinung … sondern ich wehre mich …

leiste Widerstand / verteidige das Volk … kämpfe für Recht und Würde / Frieden und Freiheit ...



ich kämpfe gegen Eure Idiotie und Euren Schwachsinn … zu dem Ihr Euch …

wenn auch nur ein Funken Geist noch in Euch steckt … mal 'bekennen' müßtet …



dann ließe sich doch alles noch auf einen guten Weg bringen … bzw man könnte ohne weiteres

und sofort auf diesen parallel zum tatsächlichen Geschehen laufenden Weg rübersteigen ...



eine Sache … die das Bundesverfassungsgericht bis heute nicht verstanden hat …

geschweige die Regierung oder gar das Parlament …



nicht zureden vom Bundesrat oder gar dem Bundespräsidenten …

ist zum Beispiel die Sache mit der Demokratie …



jetzt ist wieder dauernd von der so genannten ‘wehrhaften’ Demokratie die Rede …

demokratische Werte stärken … etc usw …



es ist aber so …

Demokratie … also Herrschaft … und wehrhaft … sind Synonyme ...



das heißt … eine so genannte Demokratie … die ‘nicht’ wehrhaft ist …

ist nicht eine ‘nicht wehrhafte’ Demokratie … sondern ist +überhaupt keine+ Demokratie …



ich weiß zufällig … daß Kinder … kaum dem Kindergarten entwachsen …

im ersten Jahr Volksschule das verstehen …



wenn also erwachsene Menschen bis hin zu den promovierten und habilitierten Volljuristen

das angeblich nicht verstehen … kann das nur daran liegen daß sie es nicht verstehen +wollen+



so nach dem bekannten Motto … erzähl mir was von Demokratie …

aber mach mich nicht naß … das heißt verlang bloß nicht daß ich mich auch daran halte …



alle Versuche … aus einer ‘nicht-wehrhaften’ so genannten Demokratie …

eine ‘wehrhafte’ Demokratie zu machen … sind also schlicht und einfach idiotisch …



das ist wie … ohne jetzt irgend jemand zu nahetreten zu wollen … also nur als Beispiel …

wie wenn ein Wesen anscheinend als Mann daherkommt … und sich dann herausstellt …



daß er keinen Penis hat ... und zwar Eierstöcke aber keine Eier …

das heißt … alle Versuche aus diesem Wesen einen richtigen Mann zu machen …



sind selbst im Zeitalter der Gen-technik … idiotisch …

bzw wenns drauf ankommt muß eben ein richtiger Mann her …



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß wir in und als Deutsche und Deutschland …

als zivilisatorisch und kulturelles Kern-Europa …



nur als wirkliche und richtige Demokratie leben und überleben können … der Fokus muß also

auf der Definition von ‘Herrschen’ liegen und nicht auf der Definition von ‘wehrhaft’ ...



auf dem höchst-möglichen Niveau von Bildung und Erziehung … bzw dem ‘Verständnis’ der Dinge

und daraus ‘folgendem’ selbständigen verantwortlichen ethischen Handeln ...



wie bei auf Handel folgt Wandel ...

es gab Zeiten ... da ist man frisch fromm fröhlich frei mit Schiffen nach China gefahren …



und hat angefangen … Handel zu treiben … aber doch nicht mit einer Schiffsladung voll Reis ...

von dem sie selbst soviel hatten … daß das Unbedeutendste war … wenn ein Sack Reis umfiel …



entsprechend muß man heutzutage eben ‘zu Putin Xi Trump 'fahren’ ...

mit … im entsprechend übertragenen Sinne … einer Schiffsladung voll Demokratie …



bzw neuerdings also mit einem Überschallbomber fliegen … eben mit Demokratie …

und nicht mit Atombomben … die haben sie ja wie man sieht selbst ...



und das Dümmste wäre wohl … daß Europa oder gar Deutschland glaubt …

der Frieden in der Ukra-ine geschweige in der Welt ließt sich herstellen …



wenn man auch hierzulande mit Atomwaffen gleichzieht ...

die Regierenden müssen endlich lernen … Künstliche Intelligenz / Gen-Technik / Atom Kraft etc …



im Sinne der Herrschaft des Volkes einzusetzen …

es geht ums Volk bzw also um die Menschen bzw um Mensch und Natur …



die Menschen (!!!) sind doch unsere eigentliche (!) größte wichtigste Ressource !!! ...

bzw wem das besser gefällt … unser eigentliches größtes wichtigstes Kapital ...



es gibt zwar immer wieder Leute … die versaufen ihr Kapital …

und wenns darauf ankommt auch ‘unser Oma ihr klaa Häus’che ...



als Zeichen individueller Freiheit kann man das wohl noch so durchgehen lassen …

aber doch nicht wenn man kurz vor einer erfolgversprechenden Mondlandung ist …



was verdammt nochmal macht ein bekennend ‘ungläubiger Thomas’ …

also ich meine Olaf den Bundeskanzler …



bei Franziskus dem Papst … einem bekennend ‘unpolitischen’ Kirchenmann ...

wenn sie also doch weder über den Glauben noch über Politik reden wollen ...



dann bleibt wieder nur der Sex …

schließlich sprach auch Jesus über nichts mehr als über die Liebe ...



das ist wieder wie wenn …

ich glaub ich laß das jetzt mal mit meinen Vergleichen ...



was verdammt nochmal macht das Bundesverfassungsgericht den lieben langen Tag ???

in der besten also sozial-verträglichen bzw zivilisierten bzw kultivierten Formulierung ...



könnte man sagen … die Damen und Herren wmd sitzen in ihrem Wolkenkuckucksheim ...

lassen ein paar Assistenten arbeiten und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten







