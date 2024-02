Sonntag, 25 Februar 2024 | 08.056

Weil Sonntag ist ...

und Jesus sagte ...

‘ich bin bei Euch alle Tage … ’bis zum Ende der Welt’ ...

es könnte sein …



daß das an sich ja unbegrenzte Christentum … also paradoxerweise ...

mit diesem Spruch an seine Grenzen stößt …



denn aus der Sicht von vor 2000 Jahren ist es zwar verständlich …

vom ‘Ende der Welt’ zu sprechen … die Welt zwischen Gott und Teufel … der Teufel siegt …



oder sollte das gar schon eine Anspielung auf Putin / Ukra-ine / und den Rest der Welt sein …

die Welt zwischen dem Urknall und einem russischen Überschallbomber …



der Atombomben an Bord hat ...

dann gibt es einen finalen Knall … und der ganze Spuk ist aus ...



es ist schon schwer vorstellbar … daß vorher nichts … und dann plötzlich der Urknall da war …

dann wieder ein Knall … und plötzlich wieder nichts da ist …



solche Sorgen sind wohl auch völlig unnötig … denn wir wissen ja / wir kennen …

einen bestimmten Teil des Weltalls … daß dahinter aber ein noch unerforschter Teil liegt …



wir wissen … daß das Weltall keine Blase / kein Ballon ist / keine festbegrenzte Hülle …

sondern daß sich das Weltall ständig nach allen Seiten weiter ausdehnt …



Weltraumforschung ist also die vornehmste Form der Forschung nach dem Prinzip …

‘der Weg’ ist das Ziel ...



weil das Ziel … selbst wenn es sich überhaupt definieren ließe …

im nächsten Moment ja schon wieder ganz woanders ist …



konsequenterweise müßte Jesus … wenn er denn wirklich aufgefahren ist gen Himmel …

heute noch unterwegs sein ...



es könnte sein … daß Religion und Glaube im Verhältnis zu Recht und Gerechtigkeit

in einer änlichen Konstellation stehen wie Hippokratischer Eid und Ärzte …



objektiv dürfte es aber keinen Zweifel daran geben … daß von den Weltreligionen

keine der (Menchen)Würde im Rahmen des (Menschen)Rechts so nahesteht wie das Christentum







