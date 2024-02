Samstag, 24 Februar 2024 | 08.055

apropos 'Schweine' ...

zwei Jahre Krieg in der Ukraine ...

als wenn es noch eines Beweises bedurft hätte … alle Politiker sind Schweine !!! …

oder sonst etwas Porcides ...



bzw verhalten sich … als wäre ihnen das Hirn von Schweinen transplantiert worden …

nur fressen saufen ficken ...



statt ‘wir machen Bio aus Liebe’ … wir machen Liebe aus Schwachsinn …

bzw ‘wenn der Schwanz steht ist der Verstand im Arsch’ !!!



genau das ‘ist’ (!) Bio … also Natur und Menschsein von Anfang an …

von Natur aus allein (!) wird sich daran als nichts ändern ...



sondern nur …

wenn ‘der Mensch’ alle (!) der Natur innewohnenden Kräfte und Möglichkeiten auch nutzt ...



das heißt nicht nur den Sex … sondern auch den Geist ...

und nicht nur die Medizin … sondern auch das Recht !!! ...



ich muß immer wieder darauf hinauskommen …

weil mein bereits mehrfach erwähnter Professor mich mit den Worten verabschiedet hat …



Sie sind fertig … Sie müssen raus hier (aus der Universität / aus Vorlesungen) ...

Sie müssen hinaus ins feindliche Leben … Gesellschaft / Wirtschaft / Politik …



und dort (!) weiter studieren … lernen lernen lernen ...

und wenn Sie da durch sind und soviel wissen wie hier …



landen Sie zwangsläufig wieder hier bei uns … beim Recht ...

was also ‘lerne’ ich jetzt (!) daraus ? ...



eine ähnliche Funktion wie der Hippokratische Eid hat bei uns die Verfassung …

bzw unser Hippokrates ist also die Institution des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts



seit fast 40 Jahren oder zumindest seit 2 BvR 2997/95 versuche ich …

die Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts dafür zu sensibilisieren …



daß die meisten Fälle nur deshalb in Karlsruhe ‘landen’ ...

weil gerade das höchste Gericht …



vor lauter Gesetzen das Recht nicht mehr sieht geschweige beachtet ...

den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht geschweige pflegt ...



nicht mal das in der Verfassung schwarz auf weiß kodifizierte Recht ...

geschweige dieses Wichtigste … das alles miteinander verbindet … die Ethik ...



jetzt wird auf der politischen Ebene dauernd gefragt …

'was bedeutet es heute Verantwortung für das NS-Unrecht zu übernehmen …'



bis dahin haben wir es ja immerhin geschafft …

denn wie es aussieht wird in 100 Jahren niemand danach fragen ...



was bedeutet es heute Verantwortung dafür zu übernehmen ...

daß wir uns damals nicht effizienter gegen Wladimir Wladimirowitsch Putin gewehrt haben ...



da steht … man muß es wohl so sagen … der größte Vergewaltiger aller Zeiten vor der Tür …

nicht mal Hitler hatte ja derartige Ambitionen …



und unsere politische Führung inclusive des ganzen multikulturell-rechtlichen Wesens ..

spielt hier rum wie im Kindergarten … allen voran die ‘Präsidenten’ !!!



und genau und nur dort liegt der Hund begraben … oder wie ich das jetzt sagen soll ...

es wird zwar jedes Jahr von alleine wieder Frühling und die Bäume schlagen aus …



aber Frieden und Gerechtigkeit gibt es nun mal nicht von alleine …

dafür müssen wir selbst sorgen …



wir müssen uns selbst am Schopfe aus diesem selbst verursachten und verschuldeten Sumpf …

wenn nicht schon Grab !!! ziehen ...



ich weiß nicht was passieren würde …

wenn Ärzte sich nicht mehr an den Hippokratischen Eid hielten …



wir sehen und erleben aber was passiert … wenn Politiker sich nicht an die Verfassung halten …

und durch die Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts auch nicht dazu angehalten werden ...



wir wissen schon … auch Ärzte kommen bei der Behandlung …

nicht ganz ohne die Selbstheilungskräfte der Natur bzw also der Patienten aus …



genau so ist das auch mit der Aufgabe ...

Politiker im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit ihrer Politik zu ‘behandeln’ …



aber die Behandlung muß ja wenigstens wie beim Arzt überhaupt begonnen werden …

von nur in Karlsruhe rumsitzen und den Lieben Gott einen Guten Mann sein lassen …



wird kein Patient gesund … geschweige ein Politiker verfassungsgemäß …

jedes Jahr ist der neue Fühling wie der seit Jahrtausenden ...



was die Natur schafft … kann aber auch der Mensch als Teil eben dieser Natur schaffen …

in Bezug auf das Recht bzw Gerechtigkeit … das ließe sich jedes Jahr wieder neu fortschreiben



seien wir mal optimistisch und nehmen an … es sei (noch) ‘Fünf vor Zwölf’ ...

und wir hätten die Chance … einen erneuten wenn eben nicht letzen Versuch zu starten …



dann dürfte man aber keine Minute Zeit mehr verlieren …

dann müßte man anfangen … hier und jetzt … heute und vor Ort …



Lieber Stephan Harbarth …

rufen Sie mich an ...







