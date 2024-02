Freitag, 23 Februar 2024 | 08.054

'Alle Männer sind Schweine' ...

na sowas ...

das sagen … ad hoc betrachtet oder auch hic Rhodos nicht alle Frauen ständig …

aber doch viele zumindest hin und (immer mal) wi(e)der ...



retrospektive … also rückwirkend betrachtet heißt es gelegentlich ‘Schwein ‘gehabt’ ...

wenn eine Entwicklung eine glückliche Wendung bzw Ausgang genommen hat ...



nach Lage der Dinge bekommen diese Sprüche jetzt auch eine zukunftsfähige futuristische Variante

und zwar im Zusammenhang mit … richtig … Schweinen …



zur Zeit ist es noch so … daß nur ca 10% aller dringend erforderlichen Transplantationen

vorgenommen werden können … weil die entsprechenden Organe nicht zur Verfügung stehen ...



bzw noch sterben also neun von zehn Menschen … die auf eine Transplantation warten …

weil das Warten vergeblich war …



die medizinische Wissenschaft ist dabei … diese empfindliche Lücke zu schließen …

und zwar mit tierischen Organen … die den menschlichen Organen wenigstens annähernd



so ähnlich sind … daß sie mit entsprechenden gen-technischen Veränderungen

den erforderlichen menschlichen Organen angepaßt werden können ...



was auch ein völlig neues Licht auf die ansonsten eher verfehmte Gen-technik wirft ...

erste praktische Anwendungen in den USA waren zwar noch nicht unbedingt erfolgreich …



aber doch so erfolg-versprechend … daß man weiß … wir sind auf dem richtigen Weg …

und bekanntlich ist der Weg das Ziel ...



wie soll ich das jetzt sagen … ich schreib das hier ja nicht weil ich Medizin-journalist bin …

sondern weil ich politischer Journalist bin ...



bzw ich versuche zu lernen ich versuche herauszufinden …

wie mein wichtigster (Verfassungs)Rechtsprofessor mir seiner Zeit aufgetragen hat …



die Parallelen und oder Unterschiede …

zwischen den Verhältnissen Arzt / Patient (…) und Politiker / Volk (…)



wenn jemand krank ist … kann er davon ausgehen … daß jedweder Arzt sich an die ärztliche Ethik

bzw an den Eid des Hippokrates hält und das Problem löst bzw ihn wieder gesund macht ...



und genau das gibt es eben in der Politik nicht …

wenn jemand beispielsweise (!!!) auf der Straße lebt …



zu einem Politiker geht und sagt … ich brauch’ne Wohnung ...

dann würde der Politiker … wenn er Arzt wäre …



zur nächsten Zeitung greifen und die Seite mit dem Wohnungsmarkt aufschlagen ...

und … ich muß das doch hier nicht noch lang und breit erklären …



es gibt rund 300.000 Obdachlose in Deutschland …

es gibt mit Sicherheit mehr leerstehende Wohnungen oder Hotels geschweige Bureauräume



das Problem Obdachlosigkeit dürfte es also in einem zivilisierten Staat gar nicht geben ...

allein daran zeigt sich … daß Politiker nicht Ärzte sind sondern Kriminelle ...



von den anderen Problemen also ganz zu schweigen …

von der Arbeitslosigkeit bis hin eben zum Krieg ...







