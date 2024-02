Donnerstag, 22 Februar 2024 | 08.053

Die Frank-Waltert Steinmeier Mail ...

wie wenn man'm Ox ins Horn petzt ...

was hülfe es dem Menschen … wenn er alle körperlichen Krankheiten beherrschte …

oder gar beseitigte …



und nähme doch Schaden an seiner geistigen seelischen psychischen Gesundheit ...

um nicht zu sagen menschlichen gesellschaftlichen kulturellen zivilisatorischen etc ...



aktuell könnte man sogar sagen … was hülfe es dem Menschen … wenn er alle Käsesorten

geschenkt kriegte … könnte aber Camembert oder Roquefort etc nicht mal mehr kaufen ...



Putin versus Ukra-ine … und die westlichen Reaktionen darauf …

man kommt sich vor wie im Kindergarten der ersten Vorstufe …



bzw man kommt aus dieser Kindergarten-attitude der Steinmeier/Scholz-Regierung …

gar nicht mehr raus … es ist schlicht und einfach unfaßbar …



man müßte eigentlich sagen …

ich will unter dieser sozialistisch-grünen bzw liberal-paranoiden Regierung nicht leben …



aber das wäre ja alles andere als eine Lösung des Problems …

bzw es wäre verantwortungslos unsozial feige … so gern ich Datteln esse …



es gibt bekanntlich russische Bürger … die wollen unter Putin nicht leben …

und gehen ins (russische) Ausland …



es gibt aber auch … bzw es gab russische Bürger ... die waren im Ausland …

und gingen zurück in der Hoffnung … vielleicht doch etwas verbessern zu können ...



und haben das mit dem Teuersten bezahlt was es so gibt in dieser unserer Welt …

das Leben ...



wenn dieser Tod auch nur den geringsten Sinn machen soll …

dann heißt das … daß man auch selbst jetzt nicht kneifen darf …



ich bleibe also auch hier in der Hoffnung vielleicht doch noch etwas verbessern zu können ...

obwohl auch mir schon geraten wird … das Weite wenigstens schon mal zu suchen …



immerhin kriege ich bei der Politischen Führung hier keine Akkreditierung mehr …

das heißt … auf der schwarzen Liste stehe ich schon … was folgt als Nächstes ???



Deutschland ist Deutschland … naturgemäß gibt es hier also keine 'sibirischen' Straflager ...

das heißt aber eben nicht …



daß es hier keine entsprechenden deutschen europäischen amerikanischen …

Straf’lager’ gäbe bzw möglich wären ...



man müßte fast allein daraus zu dem Glauben kommen …

daß es in diesem unergründlichen Universum …



eine Art ausgleichende Gerechtigkeit geben muß …

vielleicht nicht grad legitim … aber legitimid ... wer weiß …







