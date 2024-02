Mittwoch, 21 Februar 2024 | 08.052

Medizin ...Politik ... Recht ...

was hilft den Menschen die Welt zu gewinnen

‘was hülfe es dem Menschen … wenn er die ganze Welt gewönne …

und nähme doch Schaden an seiner Seele’ … (Matthaeus) ..



was wäre es so schön … wenn man beispielsweise Wladimir Putin dafür gewönne …

sich mit diesem Text ernsthaft auseinander zu setzen … es gibt auch noch Xi und Trump et al



aber wozu in die Ferne schweifen … wenn die Probleme liegen so nah …

man könnte auch sagen … was hülfe es dem Menschen …



wenn er beispielsweise eine Krebserkrankung durch eine Chemotherapie ...

in den Griff kriegte … ‘nähme aber Schaden an seiner Seele’ ...



Krebserkrankung und Chemotherapie das ist wie wenn an einem Rennwagen ein Reifen platzt

und man dafür ein Ersatzrad mit einem normalen Reifen montiert ...



dann kommt man mit dem Wagen zwar noch nach Hause und in die Garage …

aber Rennen fahren ‘is nich mehr’ …



Chemotherapie … das ist wie …

‘ich weiß daß ich sterben muß … aber ich muß mich ja nicht unbedingt selbst umbringen’ ...



bzw … um das aufzugreifen …

Chemotherapie … das ist wie ärztlich assistierter Selbstmord ...



natürlich gibt es kaum einen Aspekt unter dem Begriff ‘Nebenwirkungen’ …

der nicht ebenfalls ‘medizinisch’ wiederum ausgeglichen werden kann …



vom rein Menschlichen her gesehen wird die Tendenz zum Un-menschlichen

jedoch immer größer und stärker und (ver)gewaltiger …



womit wir denn doch auch wieder bei der Politik sind …

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …



daß Frank-Walter Steinmeier Olaf Scholz und Konsorten etc geisteskrank sind …

dafür interessiert sich aber kein Arzt … zumindest kein Facharzt …



geschweige ein Fach-Politiker … ein verantwortlicher Verantwortung tragender Politiker …

mit anderen Worten … wie bei den chemo-therapierten Kranken / Patienten …



kriegen ja auch objektiv völlig unfähige Politiker jede Menge Unterstützung …

um da zu handeln wo sie es selbst nicht mehr können …



natürlich stehen Herr Putin oder Herr Scholz geschweige Herr Steinmeier …

nicht selbst an der Front …



sondern dafür lassen Hunderttausende ihr Leben ... Millionen ihre Gesundheit …

Milliarden ein halbwegs menschliches menschen-rechtlich mögliches würdiges Dasein ...



das heißt … wenn Nebenwirkungen durch Medikamente …

bzw fachliche (!) Unfähigkeit durch andere Mitarbeiter ausgeglichen werden …



dann wird immer nur der Zustand hergestellt … der bestehen würde …

wenn die Politiker alles was sie machen wollten auch selbst machen könnten …



genau da liegt aber doch das Problem …

bzw das Problem ist doch gar nicht …



daß sie nicht alles machen können was sie wollen … Gott sei Dank könnte man da nur sagen

sondern daß das was sie machen wollen die falsche verfassungswidrige Politik ist ...



daran zeigt sich daß Kriegführen und Verteidigung …

genau so zwei wenn nicht vier völlig unterschiedliche Dinge sind ...



wie sich als Arzt betätigen und Patient sein ...

von den unterschiedlichen Dimensionen mal ganz abgesehen …



wenn Putin nicht vorwärts kommt bestellt er einfach mehr Soldaten und mehr Waffen …

und auf der Verteidigerseite ist es genau so … damit ist aber dem Frieden nicht ‘geholfen’ …



wenn beim Patienten Nebenwirkungen auftreten … gibt es jeweils passende Medikamente …

obwohl Allergien Husten Reizungen Verstopfungen etc völlig unterschiedliche Reaktionen sind



en detail sind also wie an unterschiedlichen Fronten eventuell Erfolge zu erzielen …

en gros kennt der Mensch sich aber bald selbst nicht mehr ...



für den Arzt … der den Patienten als Mensch gar nicht kennt … wird er zunehmend zum Objekt

und wenn er tot ist zur Sache … womit wir sogar noch beim Recht gelandet sind ...



‘zwangsläufig’ … wie mein wichtigster akademischer Lehrer mal zu mir sagte ...

um auf den Unterschied zwischen Wissenschaft und Praxis hinzuweisen ...



was also hilft … dem Menschen … bzw der Menschheit … wie Matthaeus das meinte !!!???

wie gesagt … wir müssen sterben … aber wir müssen uns ja nicht selbst durch Krieg umbringen ...



im Gegenteil … zurück zur Medizin … es gibt bekanntlich die Krankheiten …

die sich durch ärztliche Kunst wieder restlos beseitigen lassen …



genau so geht das doch auch bei den politischen Aufgaben und Problemen …

die sich handwerklich fachlich wirklich praktisch lösen lassen …



aber natürlich nicht mit ideolgischen Grabenkämpfen und dem grünen Sozialismus ...

mit dem Claudia Roth und Robert Habeck ihre ‘Kultur und Kreativ Wirtschaft’ betreiben ...







