Dienstag, 20 Februar 2024 | 08.051

Die AfD ... die Liebe ... und das Recht ...

Putin ... Nawalny ... und die Menschenwürde ...

praktisch jede (!) Frau weiß … daß sie wenn ein Mann mit ‘seiner’ Waffe vor ihr steht …

praktisch keine Chance hat …



denn das kommt selbst in Liebes-beziehungen vor …

in denen die Gewalt an sich einigermaßen neutralisiert oder gar egalisiert …



aber eben nicht legalisiert wird ...

oder selbst in ehelichen Beziehungen …



daß ‘sie’ mal doch eher nicht so will …

und er dann sagt … wir sind verheiratet …



ergo … also ich meine also … habe ich ein Recht !!!???

und sie mehr oder weniger dann eben doch vergewaltigt / bzw sie sich vergewaltigen läßt …



manche kriegen dann am nächsten Tag ne Schachtel Pralinen und oder einen Strauß Rosen …

und dann ist alles wieder gut … wie es aussieht … bis zum nächstenmal ...



ungefähr auf dieser Linie liegt es … wenn Hans-Jürgen Papier …

ein Wissenschaftler des Rechts …



der mal oberster Bundesverfassungsrichter war … also Präsident … sagt ...

‘man kann einer Partei … die ein Recht hat (!?) … nichts verbieten …



auch nicht … das Recht zu beseitigen / den Verstand / die Kultur / die Zivilisation’ ... bzw ...

Wissenschaft nur noch im Dienst von Unrecht Gewalt Mißbrauch Mißhandlung Tötung ...



wir können nichts mehr daran ändern …

daß es Carthago nicht mehr gibt / daß es die Punier nicht mehr gibt ...



aber wir können es verhindern … noch … daß es die Ukra-ine nicht mehr gibt ...

daß es die Ukra-iner nicht mehr gibt / daß es uns (!!!) nicht mehr gibt … wmd ...







