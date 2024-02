Dienstag, 20 Februar 2024 | 08.051

Matthiae am 24sten ...

oder Matthaei am Letzten ...

heute wird in Hamburg feste gefeiert ...

Matthiae Mahl ... das älteste noch begangene Festmahl der Welt ...



seit 1356 ... das sind also rund 670 Jahre ...

was nicht heißt ... daß es auch zum rund 670sten Mal gefeiert wird ...



denn unter anderem von 1724 bis 1956 fand es überhaupt nicht statt ...

bleiben also rund 440 Jahre ...



möglicherweise ist also ein anderes Festmahl nicht so alt ...

hat aber öfter stattgefunden ... vielleicht findet jemand ja auch das noch raus ...



ich persönlich feiere auch ganz gerne ... Gedenktage ... Geburtstage ...

heute zum Beispiel den 27. eines meiner Enkel ...



herzliche Grüße und beste Wünsche Lieber ... (Name von der Redaktion gestrichen) ...

für Glück und Segen ... Gesundheit und Erfolg ... etc ...



das Matthiae Mahl ist nicht ganz unbelastet ...

manche sagen ... ihm ... bzw also insbesondere den Hamburger Sozialisten ...



fehle die Auseinandersetzung mit dem Nationalen Sozialimus ...

und die Krisenthemen wie Putin Nawalny Ukra-ine Gaza ...



geschweige Haiti Klima Hunger Gewalt etc weltweit ...

stehen da sicher auch nicht ganz oben auf der Tagesordnung ...



also nochmal ... das Problem ist nicht ...

da wo es möglich ist ... gut zu essen und Champagne zu trinken ...



sondern daß es genau diesen Damen und Herren wmd ...

genau so möglich wäre ...



hinreichend viel gegen eben diese Krisen zu tun ...

für ein halbwegs friedliches und verfassungsgemäßes Leben der Menschen ...



und daß sie genau das eben nicht nur nicht tun ...

sondern sich auch nicht dazu helfen lassen ... was ja auch möglich wäre ...







