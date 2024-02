Samstag, 17 Februar 2024 | 07.048

MSC Münchener Sicherheits Conference ...

AAN Alexei Anatoljewitsch Nawalny ... Märtyrer ...

es ist wieder wie Anfang der 90er ...

als 'Rußland' zusammen brach bzw auseinander fiel ...



nur umgekehrt ... ein so genannter Westen ...

der kaum noch laufen geschweige sich verteidigen kann ...



versucht ... sich gegen dieses eine Rußland ...

wenn nicht einfach gegen diesen einen Mann zu behaupten ...



vom ganzen Osten oder gar sonst ganz zu schweigen ...

jetzt ist es der Westen ... der gleichzeitig explodiert und implodiert ...



gegen ein Rußland ... das so stark und entschlossen ist wie nie zuvor ...

und unsere Politische Führung so geisteskrank wie noch nie dagewesen ...







