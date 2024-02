Donnerstag, 15 Februar 2024 | 07.046

Frieden und Verhinderung von Flucht und Vertreibung ...

Putin setzt auf Tourismus statt auf Militär ......

Ukra-ine mobil ... es kann ja nicht unbemerkt bleiben ... alles was halbwegs mobil ist ...

Millionen Ukra-iner wmd bereiten sich auf die Flucht nach Deutschland vor ...



es ist vor allem in der deutschen Politik nicht unbemerkt geblieben ...

deshalb wird da längst an Plänen Verordnungen Gesetzen gearbeitet ... den Ansturmaufzufangen



also nochmal … auch wenn ich das seit Helmut Kohl schon 100 wenn nicht 1000 mal

gesagt geschrieben gesungen gespielt habe …



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß unsere politischen und religiösen Führer …

man muß das glaube ich zusammen sehen … geisteskrank sind ...



wobei Beweis allein schon die unwiderlegliche Tatsache ist …

daß ‘das Volk’ bzw praktisch die gesamte Christenheit ...



von der päpstlichen wie bundespräsidialen Führung an der Nase herumgeführt wird …

bzw mit aller Gewlt in einen Zustand versetzt wird …



in dem sie sich an der Nase herumführen lassen … sich dagegen en gros kein Widerstand regt

und das was sich en detail tut von der Polizei auf- bzw ab-gelöst wird / im Sande verläuft ...



objektiv und damals auch erkennbar hatte das deutsche Volk …

zum Ende der Regierungszeit Helmut Kohls ...



auch im Zuge der sogenannten Wieder-Vereinigung …

ein hohes Maß an Allgemein- wie vor allem auch demokratischer Bildung erreicht ...



aber dann kam Gerhard Schröder und hat diese positive Entwicklung gestoppt …

und praktisch schon einen Rückschritt heute noch spürbar eingeleitet…



bzw wie seinerzeit schon Willy Brandt nicht soziale Defizite beseitigt …

sondern sozialistischen Schwachsinn eingeführt / herbeigeführt / gefördert …



und unbegreiflicherweise hat Angela Dorothea Merkel diese Entwicklung

dann nicht nur völlig gleichgültig so laufen lassen ...



sondern bewußt und gezielt diese Entwicklung beim Stand von heute ad infinitum

gestaltet und betrieben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen