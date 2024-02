Mittwoch, 14 Februar 2024 | 07.045

Die Krankheiten unserer Politiker und ...

die Probleme unserer Welt ...

Hallooo liebe Freunde …

also ich meine einfach Freundschaft … noch genauer gesagt eben Frieden !!!



mein hervorragendes Ärzte-team .… das mich in meinem Leben durch alle gesundheitlichen

Fährnisse professionell und umsichtig begleitet und geleitet ...



hat mir gerade eröffnet … daß ich an einer behandlungs bedürftigen und möglichen

Krebserkrankung leide ...



- obwohl ich … aber das nur nebenbei … wirklich nicht ‘leide’ ...

denn ich spüre überhaupt nichts davon …



eher im Gegenteil … ich bin in einer Hochform meines Lebens in dem Gefühl …

daß es immer noch weiter aufwärts wenn nicht überhaupt erst noch richtig losgeht …



und wie ich damit umgehe … weiß ich also auch noch nicht ...-

denn ich habe in meinem Leben neben dem Wissen auch immer meinen Glauben gepflegt ...



wenn nicht überhaupt den ‘Guten Glauben’ … als Evangelischer Christ ...

also den Glauben nicht nur an Gott bzw Jesus Christus …



sondern auch an das Gute im Menschen … um nicht zu sagen in dieser unserer Welt ...

der Glaube hat in meinem Leben so eine Funktion wie die ‘augmented reality’ …



lange bevor dieser Begriff erfunden wurde … das heißt … immer wenn ich nicht mehr weiter weiß

oder etwas wissen will … was nicht so offen zutage liegt … hilft mir mein Glaube weiter ...



mit anderen Worten … wenn im Fernsehen angezeigt wird …

14 Meter bis zum Tor (nur weil heute der 14. ist) … glauben das Alle …



wenn ICH aber sage … die politischen / religiösen / geistlichen Führer dieser Welt …

das sind alles Geisteskranke … dann glaubt mir das kein Mensch …



auch nicht meine Ärzte … geschweige meine Krankenkasse ...

apropos Ärzte … womit wir wieder beim Thema sind … also zurück auf ‘Anfang’ …



- … mein Ärzte-team hat mir gerade eröffnet … behandlungs bedürftig / möglich …

mir ‘die’ eine entsprechende Therapie angeboten … -



und mich damit zu trösten versucht … daß es in Politik / Wirtschaft / Religion etc

nicht wenige Führungspersönlichkeiten gäbe … ‘also unter den Lesern meiner Zeitschriften’



die bei der zugegeben nicht einfachen Therapie dennoch voll arbeitsfähig seien …

und ihren ja auch nicht ganz einfachen Job machen würden ...



wie schön … kann ich da nur sagen … denn die Frage ist ja gerade nicht …

ob sie ‘ihren’ Job machen … also so wie sie ihn verstehen …



es nützt uns … also dem Volk … jetzt mal ganz ganz kurz gesagt … doch nichts …

wenn Putin / Xi / Trump … oder eben auch Frau Merkel geschweige das aktuelle Triumvirat



immer länger mit den immer besteren Therapien voll arbeitsfähig sind …

und dabei die Welt zugrunde richten …



weil das eben auch die maßgebenden Richter nicht die Bohne interessiert …

bzw … um darauf zurückzukommen … eben auch keinen der maßgebenden Ärzte …



genau so wie Richter sich nicht um die Verfassungsmäßigkeit des Regierens kümmern ...

sind Ärzte nicht dafür zu sensibilisieren …



objektiv erkennbare (!!!) behandlungsbedürftige (!!) Geisteskrankheiten (!) zu diagnostizieren

vor allem bei den politischen und religiösen Führungspersönlichkeiten !!! ...



ich schließe das hier erstmal ab … aber wie es aussieht werde ich ja wohl in dieser Form

an der Sache dranbleiben müssen …



nicht meinetwegen … da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen …

sondern des Friedens in der Welt wegen … Ukraine Gaza Taiwan Rußland Nato USA ...



Freundschaft …

und … natürlich … in aller Liebe ...







