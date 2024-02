Mittwoch, 14 Februar 2024 | 07.045

Am Aschermittwoch ...

ein Glück daß es auch noch den Valentinstag gibt ...

welcher Wein zum Valentinstag ? ...

fragen die einschlägigen Wein-Publikationen ...



'love ist in the air' ... doch was ist in der Tasse ... also ich meine im Glase ...

wenn die Coffee time mal vorüber ist ...



und man zum gemütlichen Teil des Tages über geht ...

bzw des Abends ... der Nacht ...



die Schwüre von 'Treue' ... sie brechen entzwei ... das mag ja sein ...

aber wahre 'Liebe' ... hält ... und bleibt ... immer und ewig ...



wie die Erinnerung an ein Glas Champagne ... oder auch zwei ...

nichts was lebt ... und liebt ... ist wirklich vorbei ...



ich könnt' heulen wenn ich an meine karnevallistisch-musikalische Vergangenheit denke

vor inzwischen mehr als 70 Jahren ...





