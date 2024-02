Sonntag, 11 Februar 2024 | 06.042

Die Mail an die Politische Führung ...

ein Akt der Verzweiflung ... wie Klebeprotest umgekehrt ...

Hallooo …

es schweigt des Bürgers Höflichkeit ...



die AfD handelt … unverdrossen ideologisch … obwohl sie eigentlich gar keine Ahnung davon hat

worum es eigentlich geht und nicht weiß was sie da eigentlich macht ...



das ist so … ist aber gar nicht mal das Problem ...

das Problem ist … daß Sie (…) … von dem was Sie machen sollen …



noch weniger Ahnung haben ...noch weniger wissen was Sie machen …

und trotzdem unverdrossen verfassungswidrig weiter handeln ...



unter dem wohlgefälligen Beifall der Medien …

nach dem Prinzip … je schlechter die Politik desto besser für uns …



unter dem wohlgefälligen Beifall der Ärzteschaft …

für die letztlich ebenfalls gilt … Geschäft ist Geschäft ...



unter ‘dem wohlgefälligen Beifall vor allem aber des Bundesverfassungsgerichts’ ...

das diesen kriminellen verfassungswidrigen Wahnsinn doch gar nicht hinnehmen dürfte ...



da heißt es immer … die Abgeordneten der AfD seien ‘demokratisch gewählt’ …

und deshalb müßten sie auch entspr am Regieren beteiligt werden und sei es als Opposition …



nach diesem Verständnis von Demokratie wurden auch Hitler und Stalin demokratisch gewählt

und aktuell eben Putin Xi Trump … Netanjahu Orban Raisi und selbst die Huthie ...



Ihr Verständnis um nicht zu sagen ‘Selbst’verständnis vom angeblich demokratischen Staat …

unterscheidet sich also im Prinzip nicht vom islamischen Gottesstaat …



nach christlichem Verständnis dreht sich bei dieser Auffasung und Praxis …

Gott … also ich meine Jesus Christus im Grabe rum …



bzw möglicherweise erklärt das sogar seine so genannte Auferstehung …

bzw 'aufgefahren gen Himmel' ...



denn da kann man ja nur die Flucht ergreifen ...

bzw … ‘rette sich wer kann’ ...







