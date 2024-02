Sonntag, 11 Februar 2024 | 06.042

Die Menschenrechte und ...

die Hilfe für Menschen ...

Sonntag 11. Februar ...

seit 2009 jedes Jahr am 11.2. der Europäische Tag des Notrufs 112 ...



qualifizierte Hilfe am anderen Ende der Leitung ...

in ganz Europa der einheitliche und direkte Draht zu schneller Hilfe ...



auch in sämtlichen Handy-netzen führt die 112 ...

zur zuständigen Notrufzentrale ...



der Mensch am anderen Ende der Leitung fragt alles ab ...

was für Alarmierung Einsatz Hilfe notwendig ist ...



das Gespräch über die Notruf-nummer ist immer kostenlos ...

rund um die Uhr ...



die nationalen Systeme sind zu Teilen unterschiedlich ...

aber in der Regel erreicht man Feuerwehr / Polizei / Rettungsdienst ...



der Deutsche Feuerwehrverband bündelt die Interessen als Fachverband ...

www.feuerwehrverband.de/kampagnen/notruf/ ...







