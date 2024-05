Freitag, 03 Mai 2024 | 18.124

Die Rechte der Menschen und ... die Herrschaft des Volkes ...

es mag ja serin ... daß Demokratie die beste aller Regierungaformen ist ...

aber was ... in Gottes Namen ... ist dann Demokratie ???



wenn Demokratie ist ... daß das Leute wier Angela Merkel ins Amt spült ...

und dann sechzehn Jahre dort hält ... also fast unendlich ...



ohne daß die Möglichkeit besteht Defizite anzusprechen geschweige auszugleichen

dann ist Demokratie wohl eher die schlechtste aller Regierungsformen ...



dann ist Demokratie eine Art Schlafwagen ...

in dem das Volk .... das an sich herrschen soll ...



nach allen Regeln der Kunst und allen Mitteln vor allem der Medien ...

eingelullt eingeschläfert ... bzw wehrunfähig gemacht und vergewaltigt wird ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verarmung Verblödung ...







