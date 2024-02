Freitag, 02 Februar 2024 | 05.033

Frieden Freiheit Förderung ...

der Bundestag beschließt Kürzung der Subventionen bzw der sog Förderung beim Agrar-Diesel ...

ein bißchen mehr Gefängnis für freie Bauern ...



das beweist wiederum nur eins …

abgesehen davon daß aller (…) Dinge immer drei sind …



da sitzen Leute wmd im Parlament …

die von Tuten Blasen und Trompeten keine Ahnung haben ...



beraten über Fragen die sie gar nicht verstehen …

schon wegen der Sprachschwierigkeiten … aber auch wissenschaftlich technisch ...



und entscheiden mehrheitlich (???) also quantitativ über Dinge …

die sie nicht (be)treffen / nicht berühren / nicht interessieren ...



weil ihr ganzes Fühlen Denken Handeln qualitativ eine ganz andere Orientierung hat ...

bzw eine egoistische / egozentrische / egomanische …



die an den Interessen der Betroffenen / der Menschen / der Bürger völlig vorbeigeht ...

geschweige an der Gesellslchaft / am Volk / am Staat ...



mit anderen Worten … es sieht aktuell ganz so aus … als sei es unvermeidlich …

daß Wladimir Putin hierzulande bis an die Nordsee uneingeschränkt die Herrschaft übernimmt ...



und ein System einrichtet …

das die DDR noch weit hinter sich läßt …



weil es offensichtlich eher in der Natur / in der Masse des Menschen liegt …

(Einzelnen) zu gehorchen und sich mißbrauchen und vergewaltigen zu lassen …



als frei unabhängig selbstbestimmt ebenso originell wie originär …

Leben / Beziehungen / die Welt zu gestalten …



ganz kurz gesagt … Sicherheit in der man sorglos sinnlos saftlos schlafen kann …

vor Freiheit … die man dauernd permanent ständig wachsam verteidigen muß ...



der größte Feind unserer Gesellschaft ist nicht die Aggressivität Wladimir Putins …

sondern die Primintivität unserer fünf Spitzenbeamtetpräsidenten ...



davon haben die heutigen Bundestagsratsregierungsetcsitzungen …

wieder ein eindrucksvolles Beispiel geliefert ...







