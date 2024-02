Donnerstag, 01 Februar 2024 | 05.032

Milliarden werden in die Medizinische Forschung gesteckt …

aber es sieht so aus …



als würden dadurch nicht immer mehr Kranke gesund gemacht …

sondern immer mehr neue Krankheiten entdeckt …



krass gesagt … immer mehr eigentlich halbwegs gesunde Menschen krank gemacht …

was ja auch klar ist …



mit halbwegs gesunden Menschen läßt sich kein Geld verdienen …

von Oligarchen schon gar nicht ... nur mit kranken ...



umgekehrt wird zum Beispiel in die Friedensforschung praktisch …

medizinisch gesagt ‘klinisch’ … kein Geld gesteckt ...



was wiederum auch klar ist … denn auch mit Frieden läßt sich kein Geld verdienen …

nur mit Krieg … in dem die halbwegs gesunden Menschen (s.o.) verheizt werden ...







