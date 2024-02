Donnerstag, 29 Februar 2024 | 09.060

AIDA MULUNEH ...

'on the edge of the past future' ...

haben wir die Zukunft wirklich noch vor uns ...

oder haben wir sie schon längst hinter uns gelassen ...



die Wege auf denen wir zur Zeit unter-wegs sind ...

sehen nicht nach Zukunft aus ...



nicht melr nach Vergangenheit ...

auf die man vielleicht stolz sein könnte ...



das Problem ist doch nicht Wladimir Putin ...

dem jeder Aufwand / jedes Mittel / jedes Risiko recht ist ...



um noch mehr Macht / mehr Menschen / mehr Land an sich zu binden ...

ohne Rücksicht auf Verluste ...



das Prtoblem sind diese Affen zum Beispiel in unserer Regierung ...

die nicht geringsten wirksame Mittel einsetzen ... um das zu verhindern ...



bzw die Entwicklung auf einem fortschrittlichen Weg zu halten ...

in einem halbwegs friedlichen Umfeld ...



bis Sonntag 14 April 2024 ... Jubiläums-Ausstellung ...

Fotografie Forum Frankfurt ... 40 Jahre seit 1984 ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen