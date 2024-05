Donnerstag, 02 Mai 2024 | 18.123

Die Rechte der Menschen und ...

die Risiken des Menschseins ...

Adam und Eva haben sich ... soweit man weiß ... ja noch ganz gut verstanden ...

und sind mit einander zurechtgekommen ... auch ohne Antibabypille und so ...



aber bei Kain und Abel wars dann schon aus mit dem Frieden ...

da gab es dann schon fast von heute auf morgen das volle menschliche Programm ...



an Neid und Mißgunst ... Hass und Rachsucht ...

Mord und Totschlag ...



das hat sich bis heute nicht nur im Kern erhalten ...

und ist immer subtiler und differenzierter geworden ...



sondern hat sich vor allem der technischen und technologischen Entwicklung angepaßt ...

die heutzutage weitgehendst das Geschehen bestimmt ...



wie ist das möglich ... daß dieser Putin Waffen einsetzt ...

die gerade so noch unter dem Stand einer Atomwaffe sind ...



es müßte doch auch in Rußland auffallen ...

wenn plötzlich Hunderttausende junger Leute zum Kriegsdienst einberufen ...



und in den sicheren Tod geschickt werden ...

ein Krieg geführt wird ... dessen Sinn sich niemandem erschließt ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen