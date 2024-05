Mittwoch, 01 Mai 2024 | 18.122

Die Rechte der Menschen ... die Arbeit der Menschen ...

wir wissen schon ... Sonne und Mond bzw überhaupt alle Planeten etc ...

sind uns mal näher / mal ferner ...



und die Anziehungskraft bzw sonstige Energien ...

mal stärker / mal schwächer spürbar ...



aber ... wozu in die Ferne schweifen ...

bis zur Sahara sinds von hier zwar auch noch ein paar Tausend Kilometer ...



und die Sahara ist und bleibt auch wo sie ist ... aber nicht alles ...

so ähnlich wie Vulkanausbrüche gibt es auch Saharastaubausbrüche ...



rund oder hoch gerechnet fast zweimal pro Monat ...

und die fallen nicht der Schwerkraft folgend neben an gleich wieder runter ...



sondern führen in unseren Breiten zu einer deutlich geringeren Stromerzeugung

aus Photovoltaik sowie auch weniger Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche ...



diesbezügliche Informationen stellt der Deutsche-Wetter-Dienst

professionellen Nutzern in einem Open-Data-Angebot kostenfrei zur Verfügung ...



*



das Politische Buch ... am Tag der Arbeit ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea ... Merkel Ferkel Werkel Verdammnis ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen