Dienstag, 30 April 2024 | 18.121

Die Rechte der Menschen ...

im Wandel der Wenden ...

wir haben ja nicht nur den Klima-wandel zu tun ... sondern auch die Energie-wende ...

von anderen Dingen die wetter-wendisch sind mal ganz abgesehen ...



es ist aber so ... im Verhältnis zu Wetter und Witterung ...

ist das Klima eine geradezu berechenbare Größe



das liegt mit daran ... daß es u.a. in Wirtschaft und sogar Politik ...

wachsende Bedürfnisse nach unterschiedlichsten meterorologischen Informationen gibt



so daß man Informationen sammeln ... übr Zeitskalen hinweg bedienen ...

und statistischen Analysen zugänglich machen kann ...



die nicht nur das Studium der Daten und Fakten bzw Bedürfnisse ermöglichen ...

sondern praktisch auch Klima-projektionen bis zum Ende des Jahrhunderts ...



so weit der Wetter-dienst bzw die dadurch mögliche Beratung ...

das Problem ist und bleibt aber ...



daß die Politik jedweder Art von Beratung im positiven Sinne nicht zugänglich ist ...

Ludwig Giesebrecht konnte noch rufen ...



'links müßt Ihr steuern ... - und sicher fuhr die Brigg vorbei ...'

für politische Ziele ist links und oder rechts egal ... Hauptsache vorbei ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Brutalität Vergewaltigung Totschlag ...sche







