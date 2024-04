Montag, 29 April 2024 | 18.120

Die Rechte der Menschen ...

praktisch wohl eher verlorene Posten ...

denn in den Händen unfähiger wenn nicht skrupelloser oder gar krimineller Politiker ...

sind sie nichts anderes als beliebige willkürliche Spielbälle ...



jetzt geistert schon wieder im Zusammenhang mit dem Klimawandel

der Begriff von der 'Anpassung' an den Klimawandel durch die Gegend ...'



obwohl wir doch wissen ... daß mit Anpassung geschweige Appeasement ...

nicht mal ein Blumentopp geschweige ein Weltkrieg zu gewinnen ist ...



und also auf keinen Fall das Klima gerettet werden kann

solange Geschäfte-machen wichtiger ist als Rechte-wahren ...



der Deutsche Wetter Dienst hat inzwischen seine Vorhersagen kompetent ausgebaut

und das reicht aktuell von Witterungsvorhersagen für ein paar Wochen ...



über Wettervorhersagen für die nächsten ca sechs Monate ...

bis zu Klimavorhersagen für die nächsten ca zehn Jahre ...



das ist in etwa vergleichbar damit was man vorhersehen konnte ...

als Angela Dorothea Merkel Kanzlerin wurde ...



bzw was jetzt absehbar ist ... solange man Wladimir Putin ...

ebenso ungeniert und unbehelligt agieren läßt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Fortschritt ...

Angela Dorothea Merkel ... Erschießung Vergasung Holocaust ...







