Die Rechte der Menschen und ... der Haushalt ...

'der Haushalt' ist eine ebenso viel-seitige wie viel-schichtige Angelegenheit ...

der Bodenwasser-haushalt zum Beispiel ...



wird en detail berechnet bis zu zwei Metern Tiefe in 10 cm Schichten ...

und ähnelt insoweit durchaus dem Bundesfinanz-haushalt ...



mit seinen Einnahmen und Ausgaben ... Zu'flüssen' und Ab'flüssen' ...

Zinsen und Verdunstungen ... Investitionen und Verlusten ...



selbst der Familien-haushalt wird geleitet von dem Wunsch und dem Bewußtsein

nach Wachstum und Fortschritt



nicht nur die Kinder werden älter ... auch die Ansprüche an Niveau und Komfort wachsen

und last but not least ... bedenke das Ende ... was bleibt für die Rente ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-Ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Arschgeige Dummverkaufen Mondkalb ...







