Samstag, 27 April 2024 | 17.118

Die Rechte der Menschen und ...

das Wetter um uns rum ...

der Deutsche Wetter Dienst ist in der Lage ...

so genannte Bodenfeuchte-vorhersagen zu machen ...



wodurch es für Interessenten in der Landwirtschaft oder im Katastrophenschutz

möglich wird ...



die Auswirkungen von starkem Regen oder starker Trockenheit besser abzuschätzen ...

und sich darauf einzustellen ...



es ist ja nicht so ...

daß es solche Vorhersagen nicht auch für den Politischen Dienst gäbe ...



was auf uns zukommt ... wenn Angela Dorothea Merkel Kanzlerin wird ...

war ebenfalls von Anfang an klar und steht seit 30 Jahren in der Politischen Bühne



aber es interessiert eben niemanden ...

nicht mal in der Politischen Landschaft geschweige im Katastrophenschutz ..



und das wird natürlich auch kaum eine Rolle spielen in den so genannten Memoiren ...

die diese Dame jetzt die entlarvende Frechheit hat ... herauszubringen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Pflege Training ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Aussterben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen