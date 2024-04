Freitag, 26 April 2024 | 17.117

Die Rechte der Menschen und ...

die Kontrolle der Politiker ...

es ist bekanntlich so ... daß das Politische Handeln und Verhalten der Politiker ...

nicht effizient geschweige effektiv kontrolliert wird ...



und die praktisch machen (können) was sie wollen ...

bzw was ihnen mehr oder weniger spontan so einfällt ...



bzw eben so ... als hätten sie sich gerade mit irgend welchen Drogen vollgepumpt ...

beispielwesie Cannabis ... als ob mit Alkohol nicht schon genug Unheil angerichtet würde



geradezu paradox ist ...

daß an einem Gesetz zum Kontrollierten Umgang mit Cannabis gearbeitet wird ...



was eben nur deshalb möglich ist ... weil es mangelt und auch nicht damit zu rechnen ist ...

daß es mal ein Gesetz gibt ...



zum kontrollierten Umgang bzw Handeln und Verhalten ...

genau dieser gesetzgebenden Politiker ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...







