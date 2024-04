Donnerstag, 25 April 2024 | 17.116

Die Rechte der Menschen und ... das Renommée der Sterne ...

seit Menschengedenken gibt es die Erkenntnis ...

'viele Köche verderben den Brei' ...



diese Erkenntnis wurde zwar ... wie gesagt seit Menschengedenken ...

von Generation zu Generation weitergetragen ...



was aber die jeweils aktuelle Generation nicht daran hindert ...

sie geflissentlich zu ignorieren ...



ein nicht unwesentlicher Teil unserer Kultur sind so genannte Sterne-Restaurants ...

deren Ruhm und Ruf sich aber immer nur mit einem ... eben dem Chef-Koch verbindet



und dessen Kreativität um nicht zu sagen Genialität ...

von einigen anderen Aspekten mal abgesehen wie Ambiente und Exclusivität etc ...



es gibt viele Staädte auf der Welt ... nicht zuletzt Berlin Frankfurt München Hamburg

die diese Voraussetzungen hinsichtlich Ambiente und gar Exclusivität erfüllen ...



leider gibt es nicht eine einzige Stadt ...

die sich um einen adaequaten politischen Chef-Koch bemüht



obwohl manche Stadt mehrere Sterne-Restaurants beherbergt ...

und also genügend Anschauungsmaterial zur Verfügung hätte ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen