Die Rechte der Menschen und ...

die Qualifizierung der Politiker ...

Politiker sind offensichtlich oder zumindest gefühlt Alleskönner ...

das sieht man zum Beispiel daran ...



daß sie nicht nur einen Leisten bzw eine Art Leisten haben ...

so daß man vielleicht verlangen könnte ... Schuster bleib bei Deinen Leisten ...



sondern mindestens immer deren drei ...

also zum Beispiel (Wahl des/der Vorsitzenden des Ausschusses) ...



für Arbeitspolitik / Integrationspolitik /Sozialpolitik ...

oder Wachstums-Chancen-Politik / Investitionspolitik / Innovationspolitik ...



von Dingen wie Vereinfachung / Fairness / Kontrolle ... ganz zu schweigen ...

oder gar Qualität / Transparenz / Verantwortung ...



das ist eben genau das Problem ... (mangelnde) Qualifizierung ...

niemand wir als Bundeskanzler geboren ... beispielsweise ...



jeder der so ein Amt anstrebt wmd ... müßte sich also entsprechend qualifizieren ...

in der Praxis ist das Gegenteil der Fall ... Qualifizierung wird konsequent ausgeblendt



