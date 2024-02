Freitag, 23 Februar 2024 | 08.054

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte des Volkes ...

wir haben laut Verfassung Demokratie … und das heißt Herrschaft des Volkes …

wer und oder was aber ist ‘das Volk’ ? …



es gibt bekanntlich nicht nur das Volk … es gibt auch die Bevölkerung …

die Einwohner und die Gesellschaft und die Wirtschaft und so weiter …



der Bundeskanzler hat kürzlich in etwa definiert …

was darunter zu verstehen ist … zumindest nach seinem Verständnis ...



es gibt einerseits die erfahrene Spitzenforscherin und andererseits den jungen Auszubildenden ...

und das dazwischen das ist ‘die Gesellschaft … bzw eben 'das Volk' ...



vom Altenpfleger über die Bundeswehr die Feuerwehr die Rettungswehr die Technische Wehr …

bis zum Paketboden Polizisten und Rentner ...







