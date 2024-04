Dienstag, 23 April 2024 | 17.114

Die Rechte der Menschen und ... was wäre wenn ...

wir leben nun mal de facto im Hier Heute Jetzt ...

schon der nächste Moment kann alles verändern wenn nicht auslöschen ...



gleichwohl gehört dazu auch Planung ... wenn nicht für sich selbst dann für andere ...

für später / für morgen / für's Unendliche ... die nach oben offene Richerskala ...



man kann auch nicht einfach sagen ... was wäre wenn ...

John F Kenndy nicht ermordet worden wäre ...



Helmut Kohl die letzte Wahl gewonnen ...

und uns da durch DDR Angela Dorothea Merkel erspart geblieben wäre ... etc ...



Berlin ist wie es ist ... und nicht wie es mal war ...

nicht (Spree)Athen ... nicht Babylon ... nicht Rom ...



es ist bzw hat wie alles was ist seine zwei Seiten ...

in vielfachen Dimensionen ...



es ist ... wie es von den Menschen angenommen und gestaltet wird ...

die hier leben ... ständig als Bürger oder zeitweise als Besucher ...



und es ist ... wie es von den Machern betrieben und verunstaltet wird ...

die hier ihre Phantasien austoben ... ihre Unfähigkeit / ihren Schwachsinn ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die armen bedauernswerten Brexit-geschädigten Grtoßen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Angst Dauerstreß Memoiren ...







